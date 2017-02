Em clássico polêmico, Flamengo vence Botafogo e garante vaga nas semis da Taça Guanabara

INCIDENCIAS: Partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Carioca, realizada neste domingo (12), no Estádio Nilton Santos.

Botafogo e Flamengo entraram em campo, na noite deste domingo (12), no Estádio Nilton Santos, pela 4ª rodada da Taça Guanabara. Em clássico polêmico, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1, com gols de Guerrero e Everton, enquanto Roger descontou para o Glorioso.

O resultado eliminou virtualmente o Botafogo da Taça Guanabara. A equipe do técnico Jair Ventura ficou na 4ª colocação, com quatro pontos. O Glorioso agora pensa na Copa Libertadores da América, já que na quarta-feira (15) enfrenta o Olímpia, também no Nilton Santos, às 21h45, pela segunda fase da competição.

Classificado para às semis da Taça Guanabara de forma antecipada, o Flamengo se mantém na liderança do Grupo B, com 12 pontos. Assim, a equipe do técnico Zé Ricardo apenas cumpre tabela na última rodada, enfrentando o Madureira, no próximo domingo (19), às 17h.

Primeiro tempo termina com polêmica e nervos à flor da pele

O mando era do Botafogo, mas quem começou pressionando foi o Flamengo, que criou a primeira oportunidade real de gol aos sete minutos, quando Diego pegou sobra de bola e acabou bloqueado. Aos 11, também no rebote, Willian Arão arriscou o chute e por pouco não marcou o primeiro tento, após desvio no meio do caminho.

Só dava Flamengo na partida. Dois minutos depois, Everton descolou belo passe para Mancuello, que não dominou bem. Mas Diego aproveitou a sobra de bola e finalizou para fora, assustando o sistema defensivo do Botafogo. Aos 18 veio a resposta do Botafogo: Guilherme cortou dentro da área, chutou e foi bloqueado. Na sequência, Igor Rabello cabeceou e Muralha defendeu.

Aos 27 minutos, Diego cobrou falta na área e Rômulo cabeceou. Helton Leite fez a defesa. O jogo era lá e cá. Mas, aos 35, Diego cruzou na medida para Guerrero cabecear firme e abrir o placar no Nilton Santos. Os jogadores do Botafogo chegaram a reclamar sobre o lance, mas o gol foi validado. Três minutos depois, Everton chegou com perigo e bateu firme, mas Helton Leite fechou o ângulo e fez a defesa.

O empate do Botafogo não demorou a vir. Aos 39, Dudu Cearense lançou Guilherme, que cruzou para Roger, sozinho, marcar de cabeça. O lance gerou polêmica. Isso porque o auxiliar chegou a levantar a bandeira acreditando que o lançamento seria para Roger, que estava impedido. Quando Guilherme dominou, o assistente abaixou a bandeira rapidamente, mas não o suficiente para o lateral Trauco parar de correr acreditando que o lance era ilegal.

O fim do primeiro tempo foi de muitas reclamações e cartões amarelos. Os jogadores do Flamengo reclamavam bastante pelo erro do bandeirinha, que fizeram alguns jogadores pararem na jogada.

Flamengo garante gol da vitória e Botafogo para no travessão

A segunda etapa começou equilibrada, assim como terminou a primeira. Mas, ao contrário dos primeiros 45 minutos, foi o Botafogo que começou assustando, quando Roger foi lançado na área e contou com falha de Muralha. No entanto, Rodrigo Lindoso desperdiçou o rebote e mandou para fora.

Aos 20 minutos, veio o grande momento do Flamengo na partida: Diego cobrou escanteio, Rafael Vaz descolou bela bicicleta na área e serviu Everton, que completou para o fundo das redes. O Botafogo respondeu com Leandrinho, que aproveitou cruzamento de Vinícius Tanque e cabeceou. No entanto, a bola acertou o travessão.

Emoção não faltou no clássico. Aos 45 minutos, Guilherme cruzou na área e Leandrinho, novamente oportunista, cabeceou e mandou no travessão mais uma vez. Assim, o Botafogo viu a Taça Guanabara ir embora e o Flamengo viu a semifinal chegar de maneira antecipada.