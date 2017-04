Zé Ricardo comemora classificação e projeta equilíbrio na final diante do Fluminense

Google Plus

O Flamengo venceu o Botafogo por 2 a 1, e está classificado para a final do Campeonato Carioca, contra o Fluminense. O confronto não acontecia em uma final de Estadual desde 1995. Na ocasião, o Tricolor se sagrou campeão daquele ano. O treinador Zé Ricardo falou sobre a equipe de Abel Braga e elogiou o futebol que vem apresentando.

"Merecidamente tem a final Fla x Flu, pontuação geral acabou prevalecendo. Final não tem favorito. Flu é equipe competitiva, agradável de ver jogar. Time talentoso, jovem, não encaro o Fla favorito, apesar do que Abel disse. Vão ser dois grandes jogos", disse.

O treinador ainda foi questionado se um bom trabalho precisa necessariamente ser coroado com um título. Para Zé Ricardo, seria um sonho ser campeão pelo Flamengo.

"É verdade [precisa de título]. Estamos em busca dele, tentando fazer as coisas certas e equilibradas, com respeito e ambição. Caminhamos sempre para fortalecer. Importante o grupo acreditar nisso. Sonhamos com o título, mas trabalhamos para que o sonho vire verdade", comentou.

O treinador também comentou sobre a partida da próxima quarta-feira (26), contra o Atlético-PR, na Arena da Baixada, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Segundo ele, todo o grupo será importante nessa maratona de partidas nas próximas semanas.

"Sabíamos que mês de abril seria mês muito difícil para a gente, com finais do estadual e partidas da Libertadores. Colocamos na cabeça do grupo que todo plantel é importante. Competitividade entre eles é bastante saudável. Grupo que pode passar bem nesse momento decisivo", finalizou.