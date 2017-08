Geuvânio celebra primeiro gol e evita falar sobre chegada de Reinaldo Rueda

Google Plus

Geuvânio tentou evitar o assunto Reinaldo Rueda em entrevista coletiva (Foto: Gilvan de Souza/Fla Imagem)

Em meio a uma política de silêncio absoluto da diretoria, um assunto específico segue sendo pauta nas entrevistas do Flamengo: Reinaldo Rueda. O treinador colombiano, que já estaria verbalmente acertado com o clube carioca, é o mais cotado para assumir a vaga deixada após a demissão de Zé Ricardo. Durante a semana, jogadores como Felipe Vizeu e Vinicius Jr se pronunciaram sobre a possível chegada do novo técnico – mas Geuvânio, discreto, preferiu não se estender sobre o assunto.

“Ainda não sei qual técnico vai vir, também não procuro ficar vendo notícias, eu me concentro mais nos treinos. Em casa, agora com a chegada do meu filho, fico por fora também. (...) Pelo que eu vi, está para chegar o técnico que foi campeão da Libertadores ano passado”, afirmou o jogador.

O camisa 23 do Rubro-Negro tentou ao máximo evitar o tópico Rueda, mas acabou falando rapidamente sobre o treinador e as dificuldades durante o período de adaptação ao futebol brasileiro. Geuvânio também citou os nomes de Berrío e Cuellar, jogadores já conhecidos pelo técnico – em 2016, Berrío integrava o elenco do Atlético Nacional, clube que foi campeão da Copa Libertadores da América sob os comandos de Rueda.

“É complicado, na China eu demorei uns quatro meses para me adaptar. Mas tem muitos estrangeiros no nosso elenco, isso facilita para quem vai chegar. O colombiano (Rueda) já conhece os meninos, o Cuellar e o Berrío”, completou.

Geuvânio foi um dos destaques do Rubro-Negro na última quarta (09) em confronto contra o Palestino na Sul-Americana, fazendo um dos cinco gols do Flamengo na partida. O meia-atacante deve figurar novamente em campo neste domingo, contra o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro; Diego e Everton estão fora da partida, suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo.

Ao final da entrevista, o jogador falou sobre a alegria de ter feito seu primeiro gol com a camisa do Flamengo e destacou que está próximo de alcançar sua plena forma física.

“Para todo jogador que chega, fazer o primeiro gol é muito importante para ter tranquilidade para trabalhar. Ainda não cheguei no meu ápice, com o tempo e os jogos vou adquirindo minha forma física ideal também. Estou melhorando a cada jogo, contra o Palestino já pude fazer o que fazia antes, que é voltar para marcar e conseguir chegar lá na frente também”, finalizou Geuvânio.

O Flamengo tem compromisso marcado contra o Atlético-MG neste domingo (13). A partida, válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputada no estádio Independência, às 16h.