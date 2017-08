Opostos na tabela, Flamengo busca retomar posições em duelo contra desesperado Atlético-GO

INCIDENCIAS: Partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser disputada na Ilha do Urubu (RJ) entre Flamengo e Atlético-GO.

Às 19h deste sábado (19), o Flamengo tem mais um compromisso marcado na campanha do Campeonato Brasileiro. O adversário da vez é o Atlético-GO, em partida válida pela 21ª rodada do torneio nacional, a ser realizada no estádio Ilha do Urubu.

Vindo de uma derrota contra o Atlético-MG, o Flamengo visa recuperar a confiança no Brasileiro diante de sua torcida; o Dragão, por sua vez, precisa dos três pontos fora de casa para seguir vivo na luta contra o rebaixamento.

Flamengo firma parceria com grupo de ensino e garante bolsas a atletas da base

Na tarde de sexta-feira (18), a diretoria do Flamengo deu um importante passo em direção ao futuro de seus atletas. Em entrevista coletiva no CT do clube, o presidente Eduardo Bandeira de Mello e o vice-presidente de marketing Daniel Orlean anunciaram uma parceria do Rubro-Negro com o Sistema de Ensino GPI.

Com o acordo firmado, os atletas da base rubro-negra receberão bolsas de estudo e apoio pedagógico do grupo a partir de 2018; o objetivo da parceria é garantir uma formação pessoal e educacional de qualidade aos jogadores juniores do Flamengo.

Cúpula rubro-negra e GPI oficializaram parceria na tarde de sexta-feira (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Durante a entrevista, Daniel Orlean falou sobre a importância da parceria e destacou a importância do ensino para o futuro profissional dos atletas - seja dentro ou fora dos gramados.

"O presidente colocou a importância institucional de termos uma parceria com um sistema de ensino para nossos atletas possam não apenas se desenvolver do ponto de vista esportivo, mas do ponto de vista humano, do desenvolvimento de competências e de criar um futuro. Muitos deles vão eventualmente seguir carreiras que estarão ou não envolvidas com o futebol. É claro que queremos ao máximo que eles deem resultado em campo, mas acreditamos em um profissional bem formado não apenas esportivamente, mas em todas as vertentes da dimensão de uma pessoa", afirmou o VP.

Andrigo analisa pontos fracos do Flamengo e vê Dragão vivo contra o rebaixamento

Qual será o principal ponto fraco da equipe do Flamengo? Para Andrigo, meia do Atlético-GO, a resposta é simples: falta de entrosamento. De volta ao elenco do Dragão após cumprir suspensão na última rodada do Campeonato Brasileiro, o atleta de 22 anos falou sobre as deficiências do clube carioca para o confronto deste sábado.

"Se quisermos nos aproveitar de algo, tem que ser do desentrosamento deles. É uma equipe que pode ser mexida e que não vem jogando há muito tempo junta. Mas qualidade todos têm. Para ser reserva no Flamengo, tem que ter muita qualidade. Temos noção disso. Mas acho que podem estar um pouco desentrosados. É aproveitar isso para trazer pontos de lá", declarou.

Andrigo acredita na recuperação do Atlético-GO no Campeonato Brasileiro (Foto: Paulo Marcos/Assessoria ACG)

No Campeonato Brasileiro, a situação do Dragão está longe de ser confortável. Atual lanterna da competição, o Atlético-GO tem um aproveitamento de 25% - são 15 pontos somados de 60 possíveis. Apesar das dificuldades, Andrigo se mostrou confiante na permanência do clube na elite do futebol brasileiro.

“Desde o início, eu disse que dá, que é possível. Sou o primeiro a acreditar. Claro que temos que pensar jogo a jogo. Precisamos de muitos pontos e sabemos que é difícil, mas não impossível. No futebol, os times que estão em baixo conseguem ganhar dos primeiros. Temos condições”, afirmou o meia.

Confira os desfalques para o confronto entre Flamengo e Atlético-GO

No confronto deste sábado, o Flamengo não poderá contar com dois de seus jogadores. Entre as baixas da equipe carioca estão Everton e Felipe Vizeu, ambos poupados por dores musculares. A ideia do clube é recuperar os atletas a tempo do confronto contra o Botafogo, pela Copa do Brasil, na próxima quarta (23). Guerrero e Berrío também seguem no tratamento de lesões no departamento médico do clube. Expulso contra o Atlético-MG, o lateral-esquerdo Trauco também está fora da partida.

Já no lado do Atlético-GO, o treinador João Paulo Sanches não terá Niltinho e Silva à disposição. Os atletas sofreram uma pancada no joelho e uma fisgada na coxa, respectivamente, e foram poupados pelo departamento médico do Dragão. Por outro lado, o confronto deste sábado marca o retorno de Luiz Fernando e Andrigo ao elenco do clube goianiense.

Flamengo e Atlético-GO se enfrentam às 19h deste sábado (19). A partida, válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputada na Ilha do Urubu.