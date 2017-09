Diego comemora retorno à Seleção Brasileira e destaca sonho de disputar a Copa do Mundo

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Na manhã desta sexta-feira (15), o treinador Tite anunciou a lista de convocados para a Seleção Brasileira para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo. Entre os escolhidos do comandante da Canarinho está Diego, uma das principais peças do elenco do Flamengo.

Em entrevista coletiva, o meia do Flamengo comemorou a chance de defender novamente a Canarinho e relembrou sua primeira convocação quando tinha apenas 17 anos.

"É parecido com a minha primeira convocação, aos 17 anos. Nunca escondi meu sonho e grande objetivo de estar na seleção e disputar Copa do Mundo. Estar nesta lista é um objetivo alcançado com muito trabalho coletivo, que acaba me alavancando. Estou muito feliz", afirmou o meia.

Alvo de críticas da torcida após uma queda no rendimento, Diego destacou seu empenho em campo como fator decisivo para sua convocação. Segundo o meia, a temporada no Flamengo foi repleta de incertezas que contribuíram para uma maior oscilação da equipe.

Diego já defendeu a Seleção Brasileira no passado (Foto: Laurence Griffiths/Getty Images)

"É difícil contestar. Estamos aqui para jogar. Temos que respeitar quem analisa. Uma coisa é verdade, ninguém alcança grandes objetivos por acaso, por ser simpático ou bonito. Mérito tem que ter. Procurei evoluir para manter o alto nível sempre. A queda não pode ser brusca, mas manter em uma temporada com situações diferentes acaba sendo impossível", completou

Durante a entrevista, Diego ainda falou sobre um de seus grandes sonhos como jogador - disputar a Copa do Mundo. Para o camisa 35 do Flamengo, a possibilidade de disputar o Mundial de 2018 é um incentivo diário durante os treinamentos e partidas com o Rubro-Negro.

"O sonho de jogar a Copa me motiva diariamente. Esse sonho passa pelo Flamengo. Por isso me dedico constantemente. Chegar em uma Copa seria o auge da minha carreira", declarou o meia.

Ao longo de sua carreira, Diego tem 34 jogos pela Seleção Brasileira principal, com quatro gols e duas assistências. O meia também registra passagens pelas equipes sub-17, sub-21 e sub-23 da Canarinho.

Confira outros trechos da coletiva de Diego:

Temporada no Flamengo: "A equipe passa por momentos difíceis. Jogador também. Acredito que não pode ser brusca. Mas estou satisfeito com a temporada. Estamos em um mês importante, que vai decidir muita coisa. Se está num bom ou excelente momento, é opinião e eu respeito."

Notícia da convocação: " Estava na expectativa. Combinei com meu amigo Marcelo, assessor, para que fizesse sinal durante o treino, se estava ou não na lista. Nós vivemos intensamente o dia a dia, sabemos os critérios. Isso aumenta ou diminui expectativa. Era grande sim, mas respeitando opções. É a seleção mais concorrida do mundo."

Rueda e suas mudanças na escalação: "Não cabe a nós avaliarmos esse tipo de decisão. Estamos aqui para jogar, queremos jogar. É natural. Agora cabe ao treinador decidir em que momento colocar cada jogador. Tudo isso é uma decisão dele. Está preparado. Não seis e jogarei contra o Sport, mas estarei preparado. A equipe entendeu bem isso."

Tite: "Já ouvi falar muito dele por amigos que trabalharam com ele. Confirmei tudo. Inteligente, sensível nos detalhes, sabe valorizar o que cada um tem de bom. Passa confiança e prazer em trabalhar com ele. Deixa o ambiente positivo e favorável para todos."