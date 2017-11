Substância encontrada em exame antidoping de Guerrero é metabólito da cocaína

(Foto: Ernesto Benavides/AFP via Getty Images)

De acordo com apuração do site GloboEsporte.com, a substância presente no antidoping de Paolo Guerrero já foi descoberta: é a benzoilecgonina. O composto em si, que é metabólito da cocaína, não consta na lista de substâncias proibidas da WADA (Agência Mundial Antidoping); entretanto, a droga social entra na Classe S6 (estimulantes) da lista de substâncias proibidas.

O composto foi encontrado na amostra A do peruano - em todos os exames antidoping, são coletados dois frascos de urina. Guerrero tem cinco dias, contados a partir de segunda (6), para solicitar a contraprova e a abertura da amostra B.

Segundo Alexandre Schuler, doutor em química, a benzoilecgonina não é encontrada em quaisquer medicamentos. A substância em si não é ingerível e não possui efeitos biológicos no corpo do usuário; só é possível obter o composto a partir da metabolização da cocaína.

“Não conheço nenhum medicamento que contenha benzoilecgonina. Logo, a explicação para a presença dessa substância é através do consumo de cocaína, a qual é metabolizada em benzoilecgonina. A benzoilecgonina não tem nenhum efeito biológico. Certamente é por isso que não está na lista”, disse o especialista.

(Foto: Gabriel Rossi/Getty Images)

A substância no antidoping de Guerrero é resultado da metabolização da cocaína, podendo esta vir da droga social (pó) ou da folha de coca - que, segundo o Transnational Institute, apresenta de 0,5% a 1% do alcaloide da cocaína em sua composição. O uso medicinal das folhas de coca (de nome científico Erythroxylum coca) é difundido especialmente no Peru, Bolívia, Colômbia, Chile e Equador; seu chá é muito usado na região andina e é famoso por diminuir os efeitos do ar rarefeito.

Segundo Fernando Solera, presidente da Comissão de Controle de Dopagem da CBF, Guerrero teria dito extraoficialmente que fez uso de um remédio antigripal na concentração peruana. O regulamento antidoping da Fifa atribui aos jogadores o pleno controle das substâncias em seu corpo. Por isso, quaisquer compostos ilícitos encontrados já são caracterizados como infrações - não é necessário apresentar intenção de uso.

Enquanto o caso se desenrola, Guerrero foi suspenso preventivamente pela Fifa por 30 dias. A Federação Peruana de Futebol afirmou que "a FPF e o Peru inteiros se solidarizam" com a situação vivida pelo atleta em comunicado. O Flamengo, por sua vez, divulgou nota exaltando a "conduta profissional exemplar" de Guerrero, além de desejar apoio ao camisa 9.