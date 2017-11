Rhodolfo e Felipe Vizeu garantem paz após princípio de confusão no gramado: “Já resolvemos”

(Foto: Bárbara Mendonça/VAVEL Brasil)

Na vitória do Flamengo sobre o Corinthians neste domingo (19), Rhodolfo e Felipe Vizeu foram protagonistas de um dos lances mais polêmicos do confronto. O clima esquentou quando o zagueiro deu uma bronca no atacante por erros de posicionamento em cobrança de escanteio; logo na sequência, o camisa 47 estufou as redes.

Na comemoração do gol, Vizeu mostrou o dedo do meio para seu companheiro; Rhodolfo, por sua vez, disse que ia “quebrar ele no vestiário”. Apesar da polêmica, os jogadores garantiram que os momentos tensos já são águas passadas.

"A torcida do Flamengo merece coisa melhor do que a gente vinha fazendo. Me exaltei, sim. Você fica nervoso com o gesto, sim. Talvez ele por ser novo não tenha noção da proporção daquilo. Agora vamos comemorar o resultado porque esses últimos dias têm sido difíceis (risos)”, disse Rhodolfo ao passar pela zona mista da Ilha do Urubu.

O gesto de Vizeu (Foto: Bruna Prado/Getty Images)

Vizeu, por sua vez, admitiu seu erro e ressaltou a importância do apoio do zagueiro. O camisa 47 declarou ter refletido muito no vestiário e ainda prometeu dedicar seu próximo gol a Rhodolfo.

“Sou novo, estou aprendendo. Já resolvemos. Rhodolfo me apoia sempre. (...) Falei com ele no vestiário: ‘se ele não me cobrasse, eu faria o gol?’ Não sei”, completou o atacante.

O próximo compromisso do Flamengo é na quinta-feira (23). O Rubro-Negro recebe o Junior Barranquilla no Maracanã; o confronto é válido pelas semifinais da Sul-Americana.