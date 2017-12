STJD suspende Rhodolfo e Vizeu por confusão contra Corinthians

(Gilvan de Souza/ Flamengo)

A briga envolvendo Rhodolfo e Felipe Vizeu, na vitória do Flamengo por 3 a 0 contra o Corinthians, disputado na Ilha do Urubu, custou caro aos dois jogadores do rubro-negro. O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva suspendeu os dois jogadores, em sessão realizada nesta sexta-feira (1º). O zagueiro foi punido com cinco partidas de suspensão, enquanto o atacante foi penalizado com quatro.

A confusão aconteceu ainda no primeiro tempo da partida na Ilha, quando estava 2 a 0 para o Flamengo. Árbitro da partida, Wagner Reway disse que não viu a confusão e que percebeu Vizeu levantando o braço na comemoração do terceiro gol, mas que não notou o dedo médio levantado, mas se visse ambas as situações, expulsaria os dois atletas. Reway foi punido com suspensão de 30 dias e multa de R$ 100,00.

O advogado do Flamengo, Michel Assef Filho, tem até a noite desta sexta para enviar o pedido de efeito suspensivo, e caso seja aprovado, a expectativa é que Rhodolfo e Vizeu enfrentem o Vitória, no domingo (3), em Salvador (onde já estão, junto com a delegação rubro-negra).

Assef tentou adiar o julgamento, justificando que os atletas em questão não estavam presentes, mas o pedido foi negado e a sessão continuou, pois os auditores entenderam que o caso era grave e precisava ser julgado antes do término do Campeonato Brasileiro. Além da punição aos atletas e ao árbitro, o STJD aplicou uma multa de R$ 1.000,00 ao Flamengo, por atrasar o retorno do vestiário para o segundo tempo da partida.