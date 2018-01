Após ano conturbado, Alex Muralha é emprestado para clube japonês

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Depois de uma temporada de muitas críticas e cobranças, o goleiro Alex Muralha está de saída do Rubro-Negro, pelo menos até o final da temporada. O Flamengo acertou o empréstimo de Alex ao Albirex Niigata, do Japão, pelos próximos 11 meses. Muralha treinará normalmente até 5 de Fevereiro.

O goleiro chegou ao Flamengo em 2016, junto ao Figueirense, à pedido do então treinador Muricy Ramalho. Devido as boas atuações, Muralha chegou a ser convocado para a seleção brasileira por duas vezes. No entanto, com inúmeras falhas durante o ano de 2017, Alex foi barrado e Diego Alves assumiu o gol do Rubro-Negro. No fim da temporada, Muralha chegou a fazer algumas partidas por causa da lesão de Diego Alves, incluindo a final da Copa do Brasil. Com atuações questionáveis, o goleiro não rendeu e foi barrado novamente, dando lugar a César.

Muralha atuou por 75 jogos com a camisa rubro-negra e conquistou o Campeonato Carioca de 2017.