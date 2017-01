Experiência e apoio de Abel: Cavalieri e a responsabilidade de liderar a garotada no Flu

Experiência e apoio de Abel: Diego Cavalieri e a responsabilidade de liderar nova garotada do Fluminense

A temporada de 2016 não foi como a torcida do Fluminense esperava. Campeão da Primeira Liga no primeiro semestre, o tricolor não conseguiu repetir o bom desempenho no restante das competições ao longo do ano.

Entretanto, em ano de eleição, junto a chegada de uma nova diretoria e a promessa de reformulação no elenco, o que se espera é um novo ciclo pela frente. Recheado de caras novas, contudo, com alguns velhos conhecidos.

Um dos remanecentes, o goleiro Diego Cavalieri conta com a confiança do técnico Abel Braga. Prestes a completar seis anos anos no clube, o defensor da meta tricolor passa a ser o jogador mais experiente da equipe titular, e tem a responsabilidade de ser referência dentro de campo para os mais jovens e os recém-chegados.

Apesar do momento de indefinição que rondava as Laranjeiras no fim do ano anterior, Cavalieri estendeu seu contrato com o Flu, que agora vai até dezembro de 2019.

O ano do goleiro não foi dos melhores. Antes criticado por parte da torcida, uma lesão no músculo anterior da coxa esquerda, em setembro, o tirou de combate pelo restante da temporada. Substituído por Júlio César, viu o companheiro atuar bem. Porém, além da confiança de Abel, Cavalieri possui respaldo dentro do clube, sua volta ao time titular já era prevista antes do término da temporada.

No plantel tricolor, apenas um atleta possui mais tempo de clube. Afastado pela diretoria, Gum não deve fazer parte dos planos em 2017. Com isso, a tendência é que o goleiro assuma o posto de atleta mais experiente do elenco neste novo ciclo que se inicia.

Destaque no tetra-campeonato em 2012, o arqueiro já disputou 317 partidas pela equipe e pode alcançar uma grande marca, colocando de vez seu nome na história do Flu.

Quarto goleiro com mais atuações pelo clube, caso mantenha uma boa média de partidas até o fim de contrato, Cavalieri pode se tornar o segundo maior arqueiro a atuar pelo Fluminense. Atualmente, ele está atrás de Félix (319), Paulo Victor (463) e Castilho (697).