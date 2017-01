Abel comenta convocação de Scarpa e confirma Marcos Júnior como seu substituto

(Foto: Nelson Perez/Fluminense FC)

Em entrevista coletiva concedida no Centro de Treinamento Pedro Antônio Ribeiro da Silva na tarde desta quinta-feira, o treinador do Fluminense, Abel Braga, comentou sobre a convocação de Gustavo Scarpa para a seleção brasileira e falou dos preparativos para a estreia do tricolor na Primeira Liga, competição a qual o Flu é atual campeão.

Feliz pela convocação de Scarpa, Abel afirmou: "Não contar com o Scarpa é normal, é uma situação que vai acontecer, independente de ser Seleção ou não. É desgaste, cartão, lesão, vai acontecer com todo mundo. Não tem mistério, apesar dos treinos serem fechados, começo o jogo com o Marcos Junior" - afirmou.

A convocação de Scarpa já era aguardada pela maioria da imprensa e principalmente pelos torcedores do Flu. Abel, no entanto, vê a ida do meia para a seleção como fator motivador para os demais atletas: "Aqui no Fluminense, até por questão de capacidade e qualidade, não só o Scarpa, mas outros jogadores jovens com certeza em um futuro próximo certamente estarão lá. É o lugar onde todos querem estar e chegar e fico feliz que tudo ocorreu bem pra ele, ele passou pela seleção olímpica e agora está na principal..." - comentou.

"É um grande passo, independente de serem apenas jogadores que atuam no Brasil, é uma seleção muito forte, bons nomes, jogadores de qualidade. Cria esperança para os colegas fazerem isso também. Chegou num bom momento, espero que ele aproveite" - concluiu Abel.

O Fluminense volta a campo no dia 24, ainda deste mês, quando estreia na Primeira Liga frente ao Criciúma. Para a partida, Abel não pretende poupar jogadores e garantiu a presença de Sornoza e Orejuela no confronto.

"Em relação aos equatorianos, estão treinando bem, sem nenhum problema físico, em forma e entrosados. Não fui comunicado pelo departamento físico de nenhum problema, os atletas já tiraram os documentos e assinaram contrato. Não tendo problema, eles dois estão escalados para o jogo de terça-feira, já que estão treinando na equipe titular" - afirmou.