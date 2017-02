Torcedor é agredido e sofre traumatismo craniano; veja como doar sangue

Pedro está internado com traumatismo craniano. (Foto: Reprodução / Álbum de família)

Um torcedor do Fluminense foi agredido com barra de ferro, na noite deste domingo (05), na volta da partida contra a Portuguesa. Pedro Lucas Scudieri, de 23 anos, voltou de Xerém com um ônibus da torcida Bravo 52 e desembarcou próximo ao Maracanã, na Zona Norte do Rio de Janeiro, onde foi surpreendido com golpes de barra de ferro e pedaços de madeira.

O estudante de economia está internado no CTI do Hospital do Amparo, no Rio Comprido. Seu estado é grave, porém, estável. Pedro teve uma hemorragia, controlada na madrugada, e sofreu traumatismo craniano. Segundo os médicos, uma parte do osso pode ter perfurado um ponto do cérebro. O jovem passará por um processo cirúrgico na tarde dessa segunda-feira (06).

Um amigo de Pedro, que pediu para não ser identificado, acredita que o crime pode ter relação com o fato do jovem ser torcedor do Fluminense e integrante da Bravo 52, torcida organizada conhecida por ser pacífica e pregar paz nos estádios.

“Ele usava a camisa do Fluminense e estava com a faixa da nossa torcida (Bravo 52) numa bolsa. Roubaram a faixa, mas não levaram nem o celular nem a carteira. Além disso, ele só levou golpes na cabeça”, contou o rapaz.

A assessoria do Fluminense, informou que uma equipe médica do clube acompanha o tratamento de Pedro diretamente do Hospital do Amparo.

Saiba como doar sangue

A mãe de Pedro, Marilene Scudieri, informou que o jovem está precisando de doação de sangue, do tipo A+. As doações devem ser realizadas no Hospital da Ordem 3ª do Carmo, na Rua do Riachuelo nº 43 / 3º andar, Centro, Rio de Janeiro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta das 08h às 16h e sábado das 08h às 12h. Para a doação ir diretamente para Pedro, basta dar o nome de Marilene Scudieri.

Integrantes da torcida Bravo 52 estão organizando uma doação coletiva e, após, uma caminhada pela paz nas redondezas do hospital, quinta-feira (09), na parte da manhã. Todos os torcedores estão convidados.

Para doar é preciso:

• Ter idade entre 16 e 69 anos (menores de idade precisam de autorização dos pais);

• Estar em boas condições de saúde;

• Pesar no mínimo 50kg;

• Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

• Após o almoço ou ingestão de alimentos, aguardar 3 horas. Não é necessário estar em jejum;

• Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH, etc.);

• Não ter contraído hepatite após os 11 anos de idade;

• Se fez tatuagem ou piercing, aguardar 12 meses;

• Se passou por endoscopia, aguardar 6 meses;

• Não ter tido gripe ou resfriado nos últimos 7 dias.

Para mais informações sobre doação: (21) 3233-5950 / (21) 2509-2727

Polícia Civil pede que torcedor registre ocorrência na delegacia

Segundo amigos de Scudieri, não foi possível realizar um registro de ocorrência na noite do crime devido à greve dos policiais. Após ser procurada, a assessoria de comunicação da Polícia Civil soltou uma nota solicitando o comparecimento do torcedor, que está internado em estado grave, à delegacia.

Confira a nota na íntegra:

“Boa tarde,

De acordo com informações da 18ª Delegacia de Polícia – Praça da Bandeira, com base nas notícias veiculadas pela imprensa, nesta segunda feira estão sendo realizadas diligências no Maracanã e proximidades, com o objetivo de averiguar a informação e localizar o torcedor supostamente agredido. Solicita-se que a suposta vítima compareça à delegacia para ajudar no esclarecimento do fato.



A Polícia Civil destaca a importância do registro de ocorrência e orienta ao cidadão que venha a ser vítima de um crime que o registro pode ser feito em qualquer Delegacia do Estado ou através da Delegacia on line acessando o link https://dedic.pcivil.rj.gov.br. Quem tiver informações que possam contribuir com a investigação pode entrar em contato diretamente com a 18ª Delegacia de Polícia ou com a Central de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelos telefones (21) 2334-8823 e 2334-8835 ou pelo chathttps://cacpcerj.pcivil.rj.gov.br”