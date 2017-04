Jogo Fluminense x Brasil-RS ao vivo hoje na Primeira Liga 2017 (0-0)

Google Plus

INCIDENCIAS: Jogo válido pela última rodada do Grupo A da Primeira Liga.

Fluminense recebe Brasil de Pelotas visando classificação na Primeira Liga

A arbitragem do duelo entre Fluminense x Brasil-RS ao vivo fica por conta de Gabriel Murta Barbosa Maciel (MG). Ele terá como auxiliares Marcio Eustáquio Souza Santiago (MG) e Gianlucca Perrone Vasconcellos (SC).

O estádio Los Larios, em Xerém, Duque de Caxias, é o palco da partida entre Fluminense x Brasil-RS hoje. O estádio tem capacidade para apenas 6 mil torcedores e promete receber bom público.

Já o Brasil-RS deve jogar com: Eduardo Martini; Éder Sciola, Leandro Camilo, Teco e Marlon; Leandro Leite, João Afonso, Nem, Juninho e Marcinho; Gustavo Papa

Então, o Fluminense deve ir a campo com: Julio César, Renato, Nogueira, Frazan e Calazans; Luiz Fernando, Norton e Marquinho; Lucas Fernandes, Osvaldo e Marcos Junior.

Já o Brasil-RS vai com força total para o jogo contra o Fluminense: “Um jogo bom e que vem numa boa hora para o nosso calendário. Nós vamos enfrentar um grande clube independentemente dos jogadores que vão colocar. Para nós é muito importante, é um jogo que vai nos acrescentar muito por ser um jogo de caráter decisivo” - afirmou o treinador Rogério Zimmermann.

Para o time que vai a campo, o técnico Abel Braga fez mistério. A tendência é a entrada do time alternativo, visando poupar para a final contra o Vasco. Entretanto, o atacante Henrique Dourado, que estava em tratamento por conta de um estiramento muscular de grau 1 na coxa direita, foi relacionado e vai para o jogo. O lateral Lucas falou nesta terça-feira sobre o confronto desta quarta-feira: "Realmente nós não sabemos qual o time que entra amanhã. Vai depender do treino de hoje. Eu estou à disposição, quero jogar" – disse o lateral.

Atualmente, Fluminense x Brasil-RS vivem fases totalmente distintas. O Tricolor vem embalado pela vitória na semifinal contra o Vasco, enquanto a equipe gaúcha não entra em campo há quase um mês, já que foi precocemente eliminado do estadual.

O último confronto entre Fluminense x Brasil-RS aconteceu em 21 de julho de 2000. Naquela ocasião, o time gaúcho venceu por 2 a 1.

Fluminense x Brasil-RS se enfrentam apenas três vezes na história. O retrospecto é favorável ao Tricolor carioca, que tem duas vitórias e uma derrota.

Já o Brasil-RS iniciou a competição com derrota para o Internacional fora de casa, por 2 a 1. Depois, pelo mesmo placar, bateu o Criciúma em Pelotas.

O Fluminense estreou na competição ainda em janeiro, quando bateu o Criciúma por 3 a 2, em Juiz de Fora. Na segunda rodada, foi derrotado pelo Internacional no Beira-rio.

No Grupo A da Primeira Liga, o Fluminense x Brasil-RS estão empatados na segunda posição com três pontos ganhos e com campanhas rigorosamente iguais. Como o time carioca tem menos cartões amarelos e vermelhos, aparece em segundo na classificação.

Grupo A PTS JGS SG 1º Internacional 9 2 4 2º Fluminense 3 2 0 3º Brasil-RS 3 2 0 4º Criciúma 0 2 -4

Seja bem-vindo leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Fluminense x Brasil-RS ao vivo minuto a minuto, partida válida pela 3ª rodada do Grupo A da Primeira Liga, a ser disputada no estádio Los Larios, em Duque de Caxias, neste quarta-feira (26), às 19h30 (horário de Brasília).