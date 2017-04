Thinkseg: Fluminense terá patrocínio pontual para final contra Flamengo

Google Plus

Foto: Reprodução Twitter

O Fluminense soltou um mistério em suas redes sociais no início da noite deste sábado. Através de um post no Twitter o clube deu a seguinte informação: "Amanhã tem novidade na camisa pra final! Vai pensando no que pode ser... #ThinkNoFlu". Depois disso, mais nada foi dito. A novidade será um patrocínio pontual da empresa Thinkseg para o espaço master da camisa, para o primeiro jogo da final do Carioca contra o Flamengo.

Foto: Reprodução Facebook

Em seu Facebook, a empresa que é do ramo de seguros divulgou um vídeo promovendo a partida deste domingo e avisando que estaria presente no jogo. O pagamento para este tipo de patrocínio sempre depende da importância da partida que a empresa irá estampar a camisa. Para este domingo, o mercado paga em torno de 100 mil. Procurada, a assessoria de imprensa do Fluminense não respondeu até o fechamento desta matéria.

Foto: Reprodução Facebook

Em 2016, a TCL já havia feito um acordo com o Tricolor para estampar sua marca na camisa durante alguns jogos. A parceria com a empresa chinesa, uma multinacional que produz, desenvolve e vende produtos eletrônicos, poderia ter sido estendida, mas não vingou. Apesar destes patrocínios pontuais, o clube continua em negociações para colocar uma marca definitiva na camisa. Recentemente, o presidente Pedro Abad afirmou que voltou a negociar com a Caixa Econômica e que esperava um desfecho positivo.

"Naquele momento, a proposta que apareceu envolvia outras questões que o Fluminense não concordava. As conversas ainda não foram finalizadas, e não é impossível que esse patrocínio aconteça. Temos um acordo de confidencialidade com a Caixa, para não expor detalhes dessa negociação. Fica difícil dizer o que não agradou. Quebraria o acordo com um possível patrocinador", disse.