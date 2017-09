Exame confirma lesão muscular na coxa esquerda e zagueiro Henrique não enfrenta LDU

Foto: Divulgação/Fluminense FC

O Fluminense ganhou um desfalque importante para o jogo contra a LDU, quinta-feira (14), às 19h15 (de Brasília), no Maracanã. Após realizar exame de imagem, o resultado confirmou que o zagueiro Henrique teve uma lesão muscular na coxa esquerda e não enfrenta os equatorianos pela Copa Sul-Americana.

Na manhã desta terça-feira (12), durante entrevista coletiva no CT do Fluminense, o médico Douglas Santos confirmou que o zagueiro está fora do jogo contra a LDU e explicou a lesão.

"Henrique reclamou de dor na posterior de coxa. Fez o exame e apontou lesão no bíceps femural. Ele está fora contra a LDU", afirmou.

O zagueiro Henrique sentiu dores na coxa no confronto contra o Vitória, no último domingo, em Salvador, pelo Brasileirão. O capitão do Fluminense foi substituído aos 37 minutos do segundo tempo, dando lugar à Nogueira, provável substituto contra a LDU.

Além de Nogueira, Abel Braga ainda tem Frazan e Reginaldo - este último que se recuperou há pouco tempo de lesão - como opções na lista de inscritos da Sul-Americana. O médico do clube não revelou um prazo estimado para o retorno do zagueiro Henrique.