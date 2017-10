Abel Braga inocenta defesa após empate no Fla-Flu: "Não houve falha"

Foto: Nelson Perez/Fluminense FC

Nessa quinta (12) mais um clássico Fla-Flu foi disputado, dessa vez pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 no Maracanã. E num duelo marcado por falhas defensivas de ambos os times, o placar ficou em 1 a 1 e pouco ajudou na situação dos times na tabela.

Com isso o Fluminense chegou aos 32 pontos no 15º lugar do Campeonato Brasileiro, tendo apenas um ponto a frente do Z-4. Agora a equipe tricolor carioca volta a campo no domingo (15) às 16h diante do Avaí no próprio Maracanã em duelo direto contra o descenso.

Após o enfrentamento, o técnico Abel Braga comentou a não escalação de Wendel, o gol do Flamengo e o retorno de Gum após longo período parado.

"Foi opção minha (não escalar o Wendel). A questão do Wendel é comportamento, chega atrasado todos os dias. Se não estiver compenetrado no momento da equipe... Estou muito à vontade para falar. Eu que puxei ele da base, coloquei para jogar, e eu que tirei agora. Ou ele aprende e se enquadra, ou não serve para a gente", afirmou Abel.

"Primeiro que ele está muito mal assessorado. Ele vem sendo avisado todos os dias. Como entrou, ele saiu. Tem que fazer como hoje: Marcelo Chirol (preparador físico) me falou que ele chegou no horário no treino da manhã e foi o cara que mais se dedicou. Se não voltar a ser assim, não vai jogar. Meu time não concentra, mas tem responsabilidade. Quero homens. (Wendel) está mal assessorado", completou sobre o jovem atleta da equipe.

"Não teve falha. O Réver girou no zaguero. Foram 35 cruzamentos na nossa área, eles ganharam dois. Um com o Guerrero e o do gol. Uma falta que a gente acha que houve infração antes no Romarinho. Falta bem perto da linha lateral... olha onde ela foi batida. Eles foram avisados: não vai adiantar essa luta que tivemos hoje achando que esta tudo resolvido. Não está. Mas vimos que essa equipe renasceu. Dois jogadores foram esplêndidos no jogo: Richard e Marlon. O primeiro nunca disputou um clássico na vida e o garoto precsisava de uma atuação dessa. Ganhamos mais opções. Para todos foi uma supresa o gum entrar como titular e ele não será problema para domingo. Mesmo com alguns problemas, vamos colocar uma equipe que tenha essa vibração no próximo domingo", comentou sobre a partida.

"Domingo ele vai estar inteiro. Falei que ia colocá-lo. Nesse momento, tudo influência. Principalmente o mental. Por isso fomos a campo com uma equipe mais cascuda. Eles deram o máximo e vão melhorar. Não adianta achar que resolvemos algo. Temos que resolver os outros jogos também O Flamengo sabe que aqui a carne é dura. Não é fácil. E é assim que vamos encarar qualquer jogo daqui para a frente", concluiu sobre a volta de Gum ao time após muito tempo.