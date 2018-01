Rescisão de Gustavo Scarpa com Fluminense é registrada no BID

Foto: Getty Images

Gustavo Scarpa, definitivamente, não é mais jogador do Fluminense. Após batalha judicial, o meia conseguiu liminar na Justiça e rescindiu contrato com o Tricolor. Na última quinta-feira (11), o jogador entrou com um mandado de segurança e conseguiu a rescisão indireta do contrato com o clube.

Na tarde desta sexta-feira (12), a novela chegou ao fim. A rescisão de contrato de Gustavo Scarpa foi publicada no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF. Confira:

Gustavo Scarpa solicitou à Justiça a rescisão unilateral de seu contrato com o Fluminense e o pagamento dos atrasados, que correspondem a um mês de CLT, quatro meses de direitos de imagem, seis meses de FGTS, e os 13º salários e férias de 2016 e 2017. Além disso, o atleta cobra uma cláusula compensatória correspondente aos salários referentes até o fim do contrato, em 25/09/2020, além de outras verbas rescisórias e honorários.

O meia foi o líder de assistências do Tricolor na última temporada e está na mira do São Paulo.