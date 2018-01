Após pré-temporada, Marlon vê Flu motivado: "Melhoramos em alguns aspectos"

(Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O Fluminense encerrou sua pré-temporada em Orlando, nos Estados Unidos, após participação na Flórida Cup. Após a partida contra o Barcelona-EQU, o lateral Marlon falou sobre a preparação da equipe para o restante da temporada. Agradecido pela chance no Tricolor, ele ainda comentou onde estão as diferenças de disputar a primeira e a segunda divisão do futebol brasileiro.

Mesmo com os resultados frustrantes do Fluminense nos Estados Unidos, Marlon acredita que o time está motivado e que apresentou uma melhora, mas assim como no ano passado, a temporada será ainda mais cansativa.

"A gente acabou de voltar de férias, de uma temporada muito desgastante e já vem se preparando para 2018, que vai ser mais desgastante ainda, pois serão jogos um na sequência do outro. A gente melhorou em alguns aspectos, temos um esquema tático novo, no qual vai ter erros e acertos, isso é normal", afirmou o lateral.

Marlon chegou ao Flu por empréstimo do Criciúma em 2017 e no início deste ano, conseguiu renovar sua permanência por mais um ano no clube carioca. Agradecido com a chance, ele não esconde a felicidade por ficar no Fluminense.

"Fico muito contente de ter ficado, o Fluminense estendeu a mão para mim me dando uma grande oportunidade. Desde que cheguei ao clube, almejava permanecer na equipe para evoluir como jogador e como pessoa", destacou Marlon, que ainda comentou a diferença da Série A para a Série B.

"A maior diferença entre Série A e Série B é o nível técnico dos jogadores, que são de muita qualidade, principalmente do meio para a frente. A diferença técnica é grande, o jogo de Série B, por ser um campeonato que você tem que brigar para não cair em vez de almejar o acesso, é um jogo de muito mais contato. Na primeira divisão, os clubes tem poderio financeiro muito maior, jogadores com técnica muito maior, o jogo é muito mais técnico do que contato físico", concluiu.