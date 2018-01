Perguntas e respostas: entenda a parceira entre Valle Express e Fluminense

Perguntas e respostas: quem é a Valle Express, nova patrocinadora do Fluminense

O Fluminense, enfim, estendeu uma parceria com um patrocinador master. Na manhã desta sexta-feira (19), o clube anunciou um acordo de dois anos com a Valle Express, empresa do ramo de cartões de crédito. Com isso, o clube volta a ter uma marca na área principal do seu uniforme desde março de 2016, quando a Viton 44 rescindiu.

O uniforme com o novo patrocinador já tem data para estrear: contra o Botafogo, neste sábado, às 17h, no Maracanã. E a VAVEL Brasil conversou exclusivamente com Celso Malta, presidente da Valle Express, para tirar dúvidas e montar este 'perguntas e respostas' sobre a parceira. Confira!

Como funcionará a parceira?

Fluminense receberá um valor fixo pela exposição da marca na área master da camisa durante 2018 e 2019. Junto a isso, também fica com uma porcentagem por cada cartão da Valle Express vendido à partir da data do anuncio do patrocínio. Essa cota é válida por cartões avulsos e feitos em parceira com o Fluminense. Valores não foram revelados.

"Fizemos uma parceria que, além do fixo que a agente já pré-estipulou e que é o valor do patrocínio, tem essa variável, que é em cima de franquias e principalmente cartões. Tanto o cartão do Fluminense quanto qualquer outro cartão da Valle. Essa é uma ideia de crescimento. O Fluminense vai ganhar algo sobre qualquer cartão que a Valle fizer no Brasil. Ele tem uma remuneração de todos os cartões, e uma maior sobre o do Fluminense", afirmou Celso.

Qual o tempo de contrato?

Fluminense e Vale Express fizeram acordo por duas temporadas, com exposição na área master da camisa. O período vai de encontro com o fim de 2019, momento que encerra a gestão Abad na presidência do Fluminense. O presidente eleito na ocasião terá de negociar sobre a renovação, ou não, com a empresa.

Quais os valores dessa parceria?

Valores não foram revelados. Mas, segundo o presidente César Malta, trata-se de "algo bem considerável, pensando em cartão".

Expectativa para 2019?

Pedro Abad e Cesar Malta deixaram claro na coletiva que a parceira entre Fluminense e Valle Express não é apenas financeira. Ambos tentam buscar 'novas forma do clube obter renda'. Com isso, algumas estratégias para 2019 já estão sendo planejadas. Tudo isso depende do rendimento da parceira durante esta temporada.

"Além dos cartões, também temos alguns projetos de marketplace, de outras formas de captação de recursos via internet e via nossa plataforma de cartões, que a gente também está implementando junto com o Fluminense para gerar mais receita para o ano que vem. Por exemplo, se estivermos pagando 1 milhão por mês, nossa ideia é que isso seja acrescido de valores variáveis. Então, que chegue a 1,5 milhão, 2 milhões, vai depender da performance do Fluminense em conjunto com a Valle", declarou o presidente da Valle Express.

Pensam em expandir o patrocínio?

"Esperamos que no ano que vem esteja investindo muito mais a ponto de ter várias outras posições na camisa (ex.: costas, manga). Nossa ideia é que de acordo com a receita que formos gerando, possamos ter em contrapartida do Fluminense mais exposição. De acordo com a evolução desse variável, que a gente tenha mais exposição", disse Cesar Malta.

E os outros patrocinadores?

O contrato com a Frescatto termina no dia 31 de janeiro, mas o acordo está em fase de renegociação de valor, segundo o CEO do Fluminense Marcus Vinicius Freire.

E porque não fechou com a Caixa?

"A Caixa precifica os clubes do Brasil. Ela tem quase 30 clubes e dá os preços. Esse acordo com a Valle é melhor do que pude conversar com a Caixa. Camisa do Fluminense vale o que o mercado pode pagar. Não adianta você ter um apartamento e não ter quem pagar", disse Marcus Vinicius Freire.

Algum jogador será garoto-propaganda?

"A gente pretende, mas ainda estamos estudando qual ou quais seriam", disse o presidente da Valle Express

Haverá associação com sócio-torcedor?

"Num primeiro momento, não. Mas, a ideia é que haja algum tipo de vínculo. Como somos uma empresa que tem um cartão, em que as pessoas têm um valor dentro do cartão, há a possibilidade de ser pago o sócio-torcedor com o próprio cartão da Valle", comentou César.