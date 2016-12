Volante Michel chega a Porto Alegre e realiza exames antes de anúncio do Grêmio

(Foto: Divulgação/ Atlético-GO)

Organizando o plantel para as competições de 2017, o Grêmio já tem acertado seu primeiro reforço. Pertencente ao Novo Horizontino (SP), que detém os seus direitos, e atualmente atleta do Atlético-GO, o volante Michel, de 26 anos, chega a Porto Alegre na noite desta segunda-feira (26) e realiza exames médicos na terça-feira (27), para poder vincular-se ao clube gaúcho.

Destaque do Atlético-GO no título da Série B deste ano, Michel deve assinar contrato de empréstimo de um ano com o Grêmio, com possibilidade de compra definida ao fim do empréstimo. Pelo time goiano, o volante atuou em 35 partidas e anotou 4 gols.

Descoberto em 2013, no Guarani de Palhoça, de Santa Catarina, pelo técnico Guilherme Alves - ex-atacante do Grêmio, São Paulo, Corinthians, Atlético-MG - e por Jorge Rauly, auxiliar técnico, que comandavam o clube de Novo Horizonte, no interior paulista, Michel já chamava atenção por jogar como primeiro ou segundo volante e também por poder atuar como um terceiro homem de armação. Ademais, o fato do atleta ser ambidestro também o tornava destaque.

Em plena reta final da Copa do Brasil, o Grêmio iniciou as tratativas com o Novo Horizontino pelo volante Michel. O tricolor gaúcho enviou proposta que agradou o clube interiorano de São Paulo, porém, a transação paralisou após contraproposta enviada ao Grêmio. A demora no acordo de transferência despertou ansiedade no volante Michel, que desfrutava de seu período de férias no Rio de Janeiro com sua família.

Segundo o presidente do Novo Horizontino, Genílson dos Santos, Michel tem grande potencial ofensivo: "O diferencial do Michel é a sua chegada na área adversária. Ele arremata muito bem de fora da área e tem o tempo muito bom para ser um elemento surpresa, chegando de trás."

De acordo com o próprio volante, ele é capaz de atuar em todas as funções do meio-campo e até mesmo na lateral esquerda, e também se realça por balançar as redes: "Eu sou aquele famoso volante moderno. Chego bastante na área; finalizo, sempre fazendo gol. Nunca deixando de marcar".