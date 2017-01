Grêmio é surpreendido pelo Mirassol e se despede da Copa São Paulo

Na tarde desta terça-feira, Grêmio e Mirassol enfrentaram-se para decidir o classificado para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida ocorreu na Arena Plínio Marin, na cidade de Votuporanga.

Buscando a recuperação na competição em comparação ao ano interior, no qual foi eliminado na primeira fase, o tricolor gaúcho ficou na primeira colocação do grupo na atual campanha, com aproveitamento de 100% dos pontos conquistados nas três partidas disputadas. Com os bons desempenhos conquistados na primeira fase, uma expectativa muito grande se formou para com o time da base gremista, sendo assim um dos postulantes ao título da competição em 2017, Já o Leãozinho classificou-se em segundo do grupo 02, com duas vitórias e uma derrota.

Com a vitória do clube paulista, o Leãozinho enfrentará o Náutico pela terceira fase da competição. Ambos os clubes já se enfrentaram neste torneio, ainda na fase de grupos. Naquela oportunidade, os pernambucanos sagraram-se vencedores pelo placar de 3 a 1.

Gol no início e partida equilibrada na primeira etapa

Para quem esperava uma superioridade gremista durante a maior parte do tempo de jogo, os paulistas trataram de dar novos rumos à partida. Logo aos 3 minutos de jogo, em lance de escanteio, Riccieli cabeceou e colocou o Mirassol em vantagem no placar ainda nos minutos iniciais de jogo.

Após o gol, os garotos da base gremista logo se impulsionaram à busca do gol de empate. Criando chances e tendo claras oportunidades de gol, o Grêmio esteve por vários momentos prestes a igualar a desvantagem no placar. No decorrer da partida o que se encaminhava a uma partida de ataque contra defesa não foi visto pelos torcedores presentes na Arena Plínio Marin.

O Leãozinho, muito bem postado taticamente e com a vantagem nos números de jogo, não optou por esperar o adversário em seu campo, assim, aproveitando-se do nervosismo do time gaúcho, tiveram por muitos momentos a oportunidade de ainda na primeira etapa aumentar a vantagem conquistada no placar.

Mirassol suporta pressão e mantém a vantagem no placar

Nos últimos 45 minutos de jogo, o técnico do tricolor gaúcho, Beto Almeida, decidiu por colocar seu time à frente em busca do empate. Já o Mirassol, mais preocupado em manter a vantagem do que amplia-la, se retraiu totalmente em seu campo e aguardando para sair em rápidos contra-ataques.

Mesmo fazendo alterações ousadas, tirando o zagueiro M. Carrasco e colocando o atacante Nicholas, o Grêmio não conseguiu chegar com facilidade ao gol adversário. Além da incapacidade na criação das jogadas, devendo-se somente de jogadas individuais e em raros momentos de coletividade, os gaúchos pouco produziram para um time com tanta qualidade técnica como foi presenciado nas partidas da fase anterior.

Muito bem postado defensivamente, poucos espaços eram proporcionados pelos garotos da base do Leãozinho. Mesmo com um segundo tempo inferior em comparação aos 45 minutos iniciais, com muita organização tática e imposição física, os garotos da base do Mirassol cumpriram até o apito final do arbitro da partida o que lhes foram determinado para que fosse possível a classificação na competição.

Com a eliminação, o Grêmio permanece sem nenhum título da competição em toda sua história, tendo no máximo chegado à uma final. Com a vitória, os paulistas conquistaram a classificação para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, tendo como seu advsersário na próxima fase o Náutico, de Recife, que se classificou diante do Votuporanguense, pelo placar de de 2 a 0.