Odorico Roman nega haver proposta a Geromel e deseja trazer mais zagueiros

Foto: Lucas Uebel / Grêmio

A tarde de segunda-feira (23) foi movimentada no CT Luiz Carvalho para o Grêmio. Além do jogo-treino realizado contra o Sindicato de Atletas, o dia marcou a apresentação oficial do atacante Jael e entrevista com explicações do vice de futebol do clube. O principal assunto para Odorico Roman tratar foi o forte boato sobre negociação pela saída de Geromel. O vice de futebol gremista negou proposta em mãos pelo zagueiro.

"O Geromel teve o contrato dele renovado no início do ano passado por quatro anos. No contrato, foi marcado o plano de carreira dele. Está entre os principais salários do elenco. Se chegar proposta, vai ser estudado em análise da diretoria. Hoje, não há por nenhum jogador."

Em seguida, foi questionado pela vinda do lateral-esquerdo Bruno Cortez, ex-Botafogo, Criciúma e ainda com vínculo pelo São Paulo. "O Cortez realizou exames médicos hoje e ainda precisa rescindir o contrato com o São Paulo para poder assinar o contrato com o Grêmio. E nós estamos procurando zagueiros, sim. Pretendemos trazer um ou dois zagueiros para o grupo".

Odorico Roman comentou sobre a fala anterior de Geromel, que havia destacado a necessidade de reforçar o elenco gremista para novas conquistas. O dirigente minimizou o comentário do defensor e até se mostrou contente pelo pensamento do atleta. "A gente fica satisfeito de saber que o espírito da diretoria de reforçar o grupo também está no grupo, porque o Geromel é um dos líderes do vestiário."

Outra indagação da imprensa foi a possibilidade de uma negociação ser trabalhada com o empresário de Geromel e entre o presidente Romildo Bolzan, não tratada com o departamento de futebol do clube. O vice de futebol do Grêmio novamente negou qualquer possibilidade de tal acontecimento.

Odorico ainda comentou a ida do jovem Luan Viana ao Marítimo de Portugal. Comentou que, mediante ao momento, foi entendido que o melhor era a condição de empréstimo. Sobre o caso do zagueiro Bressan, Odorico afirmou que é possível sua volta do empréstimo do Peñarol e que ele pode ser aproveitado por Renato. Independente da volta dele, Roman confirma que o desejo é de trazer mais um ou dois zagueiros.