Douglas passa por cirurgia de ligamentos do joelho e tem previsão de alta em dois dias

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na manhã dessa segunda-feira (13), ocorreu a cirurgia de reconstrução ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo do meia Douglas, no qual teve lesão constatada na última semana permanecerá hopitalizado até quarta-feira. O jogador de 34 anos jamais havia tido uma lesão desta magnitude em sua carreira e o prazo mínimo de recuperação é de seis meses.

A lesão ocorreu após uma dividida de bola do meia com o garoto da base Tilica, no entanto, o rompimento ligamentar ocorreu de forma natural. O “maestro”, como é carinhosamente chamado pelos torcedores, vinha sendo um dos maiores destaques do tricolor gaúcho nos últimos anos, logo, por dois anos consecutivos, foi também um dos jogadores do elenco em que mais atuou.

O jogador vinha em grande fase. Chegou-se a cogitar sua participação na convocação da seleção brasileira para o jogo festivo diante da Colômbia tamanha era a boa fase em que o mesmo se encontrava. Destacando-se pela qualidade técnica e facilidade para “pifar” seus companheiros, Douglas recebeu assédio de clubes, entre eles, alguns do Brasil.

Com tamanho assédio, a direção gremista tratou de renovar por duas temporadas com o jogador, tendo seu vínculo extendido até o fim de 2018. Além de sua importância dentro de campo, o meia era de grande importância fora das quatro linhas, sendo um dos líderes do grupo e fazendo brincadeiras com o elenco de jogadores.

Com a lesão do camisa 10 do time, outra grande peça ganha espaço no time titular do Grêmio. Trata-se de Miller Bolaños, a grande contratação da direção gremista na temporada passada teve diversos problemas com lesões e jamais teve oportunidade ter sequência entre os titulares do tricolor gaúcho.