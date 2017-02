Arena do Grêmio se acerta como sede da primeira Copa dos Refugiados em Porto Alegre

Foto: (Divulgação/CopadosRefugiados/AgênciaPonto)

Na data em que se celebra o seu aniversário, a cidade de Porto Alegre será sede, pela primeira vez, de uma iniciativa social que pretende reunir migrantes e refugiados em um torneio de futebol. A Copa dos Refugiados, que terá como palco o gramado da Arena do Grêmio, acontece no dia 26 de março, com objetivo de promover a integração social de estrangeiros que escolheram o Brasil para começar uma nova vida.

A Copa dos Refugiados trata-se de um torneio de futebol com migrantes e refugiados representando seus países de origem. O projeto nasceu em São Paulo, em 2014, a partir da idealização de um refugiado, o congolês Jean Katumba, fundador da ONG África do Coração. O congolês que vive como refugiado no Brasil há dois anos, teve de fugir de sua terra natal, a República Democrática do Congo, após ser vítima de perseguição política. E criou a ONG justamente para ajudar outros refugiados.

Pela primeira vez, o evento chegará ao Rio Grande do Sul. Além do torneio, estão previstas diversas ações de inclusão social, digital, cidadã e trabalhista, não só para os jogadores, mas também para suas famílias e toda comunidade de refugiados que estará presente ao evento. A Copa dos Refugiados contará também com personalidades. Já estão confirmadas as presenças de jogadores e ex-jogadores da dupla-grenal, do ex-jogador da seleção brasileira Cafú, do humorista Fábio Porchat e do radialista e escritor gaúcho Marcos Piangers.

A realização deste evento se dá por meio de apoio de entidades e pessoas. E para isso uma agência especializada, a agência Ponto, que é responsável por desenvolver projetos que geram lucro social, promove a captação de recursos financeiros. Através do site, https://www.catarse.me/copadosrefugiados, empresas e pessoas podem fazer doações financeiras, para ajudar a financiar o evento. Atualmente, a Copa dos Refugiados já conta com o apoio de várias entidades, entre elas a Arena POA, empresa que administra o estádio do clube gremista, que está apoiando o evento com subsídio e suporte técnico.