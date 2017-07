Jogadores gremistas destacam dificuldade da partida e enaltecem vitória sobre Flamengo no Rio

(Foto: Divulgação/Grêmio)

Após três derrotas consecutivas pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio voltou a vencer. Na noite desta quinta-feira, o Tricolor derrotou o Flamengo, na Ilha do Urubu, estádio onde até então os cariocas não haviam sido derrotados. Com gol de Luan ainda no primeiro tempo, o tricolor gaúcho se defendeu bem e segurou o resultado que lhe colocou de volta na segunda colocação do Brasileirão.

O Grêmio sofreu grande pressão do Flamengo durante a partida, com direito a bola no travessão e grandes defesas do goleiro Léo. Em uma das poucas chances de gol, o tricolor abriu o marcador em jogada individual de Luan, aos 25 minutos da primeira etapa. Com muita luta e entrega, os gaúchos conseguiram garantir o triunfo e espantar a má fase.

O goleiro gremista Léo, que foi um dos destaques da partida, ressaltou a dificuldade da partida e destacou o foco da equipe para o confronto: “Nossa equipe veio muito focada. No Brasileirão, não tem jogo fácil. A equipe se portou bem. Conseguimos aproveitar as oportunidades e fazer o resultado. A gente vinha de três derrotas. Em nenhum momento, perdemos o foco. Conseguimos uma grande vitória”.

O autor do gol gremista, Luan, também falou sobre a dificuldade do jogo e a qualidade do adversário. Luan ainda falou sobre as especulações de uma possível transferência para o futebol europeu: “Jogo difícil. O Flamengo tem muita qualidade. Soubemos jogar o jogo e conseguir um grande resultado fora de casa. Enquanto for especulação, peço para a direção e o meu empresário não me comunicarem nada, estou com o pensamento aqui. Se eu for para o futebol europeu, será no momento certo. Enquanto não tiver nada oficial, quero ter minha cabeça tranquila para fazer grandes jogos no Grêmio”.

Com a vitória, a equipe comandada por Renato Portaluppi chegou aos 25 pontos, 10 atrás do líder Corinthians. O tricolor volta à campo no domingo às 16 horas, contra a Ponte Preta, na Arena. A partida será válida pela 14ª rodada do Brasileirão.