Com negociação encaminhada, somente detalhes impedem venda de Luan ao Spartak Moscou

Foto: Lucas Uebel/Grêmio.

Um dos principais destaques do Grêmio deve deixar Porto Alegre nos próximos dias. Trata-se de Luan, atacante que possui negociação avançada com o Spartak Moscou, da Rússia. O jogador de 24 anos vinha recebendo sondagens de diversos clubes da Europa e a direção do clube gaúcho chegou até mesmo a recusar uma proposta oficial da Sampdoria, da Itália.

A pretensão inicial da direção gremista era receber uma proposta acima dos 25 milhões de Euros e que a saída do jogador ocorresse apenas no final do ano, ficando assim disponível para as demais competições do time na temporada. No entanto, as propostas que chegaram ao jogador não foram os números desejados pelo clube detentor dos seus direitos econômicos.

Com o não recebimento de propostas que atendessem as requisições do clube, se iniciaram tratativas referentes a renovação de contrato do jogador, que tinha seu término na metade de 2018. Assim, o clube se protegia em caso de uma eventual saída do atacante da capital gaúcha.

Apesar disso, as portas para uma negociação do jogador jamais foram fechadas e nos últimos dias cifras consideradas interessantes começavam a ventilar os bastidores da Arena gremista. O Spartak foi o clube que mais se aproximou do valor desejado pela cúpula diretiva do tricolor gaúcho, apresentando uma proposta de 20 milhões de Euros, no entanto, exigindo a transferência imediata do atleta para a Rússia. Se sentindo satisfeitos com os valores apresentados, as negociações evoluíram e devem se concretizar nos próximos dias.

As declarações dos membros da direção dão conta de que o negócio está amplamente encaminhando: “Entre Grêmio e Spartak está tudo muito bem encaminhado. Nos sentimos contemplados em nossas pretensões. Falta pouca coisa”, disse Romildo Bolzan

Perguntado também sobre a possibilidade de Luan atuar pela última vez com a camisa tricolor nesta quarta-feira, diante do Godoy Cruz na Arena, com partida válida pelo confronto de volta das oitavas de final da Libertadores da América, Romildo desconversou.

Futebolisticamente falando, levando em consideração o desempenho do time dentro das quatro linhas e as competições que o Grêmio tem a disputar no ano, o presidente disse: “Estou com o coração partido, mas sei que estou fazendo o que é necessário”, concluiu.

Em caso de confirmação da negociação de Luan por 20 milhões de euros, o tricolor gaúcho teria direito a 70% desse valor, ficando com 14 milhões de euros. O restante da quantia seria dividida entre os demais investidores que possuem os 30% restantes do passe econômico do atleta.