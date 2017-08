Mineiros pela frente: Grêmio volta a duelar com Cruzeiro pela Copa do Brasil

Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Na próxima quarta-feira, Grêmio e Cruzeiro iniciam a disputa pela vaga às finais da Copa do Brasil. O primeiro confronto das semifinais será na Arena do Grêmio, onde no ano passado os clubes se enfrentaram nesta mesma fase da competição.

Naquela oportunidade, em 21 de novembro de 2016, o Grêmio adentrava ao gramado da Arena com a vantagem da vitória conquistada no Mineirão. No primeiro jogo das semifinais em Belo Horizonte, o tricolor venceu com gols de Luan e Douglas.

No segundo jogo, em Porto Alegre, o placar de 0 a 0 deu a classificação ao Grêmio que terminou a competição erguendo a taça de campeão, sobre outro mineiro, o Atlético, se tornando o maior vencedor da Copa do Brasil com cinco títulos. Na final diante do Galo, o Grêmio venceu por 3 a 1 no estádio do Mineirão e administrou o que terminou como um empate por 1 a 1 para garantir o primeiro título na sua nova Arena.

Historicamente, as camisetas de Grêmio e Cruzeiro já estiveram em campo pela disputa do título da Copa do Brasil. Em 1993, depois de um 0 a 0 no placar do Estádio Olímpico, a raposa venceu o tricolor por 2 a 1 e sagrou-se campeã daquela edição. Os gols da partida foram de Cleison e Roberto Gaúcho, para o Cruzeiro, e de Pingo, para o Grêmio.

Uma nova história desse enfrentamento passa a ser escrita a partir da próxima quarta-feira, 16 de agosto, onde a Arena do Grêmio sediará o primeiro confronto das semifinais a ser disputado às 21h45. De um lado, o tricolor defende a hegemonia de maior campeão da competição com cinco títulos; do outro lado, a raposa, segunda maior vencedora da competição com quatro títulos e em busca de mais uma conquista para a sua história.