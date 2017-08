Provável substituto de Geromel, Bressan recebe apoio do torcedor gremista antes de decisão

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Com Pedro Geromel parado por três semanas, devido uma lesão muscular que o tirou de campo na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, Bressan deve ocupar a vaga na zaga gremista. Substituir um titular do nível de Geromel não é uma missão nada fácil, ainda mais em uma partida decisiva, como a da próxima quarta-feira (23), diante do Cruzeiro, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.

O grande impasse da situação era a relação do torcedor tricolor com o atleta. Por conta de más atuações, parte da torcida passou a desconfiar de Bressan, sentindo-se insegura quando o atleta entrava em campo. Mas diante da importância da próxima partida do Grêmio, o cenário começou a mudar.

No confronto do último domingo (20), diante do Atlético-PR, o zagueiro foi o mais aplaudido quando a escalação tricolor foi anunciada. Além disso, o torcedor vem usando também as redes sociais para demonstrar apoio ao jogador. No twitter, torcedores gremistas escreveram palavras de incentivo a ele:

Após o duelo do final de semana, que terminou empatado contra a equipe paranaense, o técnico do time Tricolor, Renato Portaluppi ressaltou que sempre confiou no potencial do atleta. Ele disse ainda que apenas parte da torcida é contra o jogador de 24 anos.

“O Bressan tem minha confiança. A torcida ta abraçando ele e a torcida sempre abraçou, uma ou outra pessoa ficava em cima do muro. O importante é que ele tem minha confiança, tem a confiança do grupo. É um jogador inteligente.”

O comandante ainda mantém em segredo a escolha para a zaga, mas ao que tudo indica Bressan será o substituto de Geromel. O Grêmio entra em campo para enfrentar o Cruzeiro nesta quarta, às 21h45. O clube gaúcho está em vantagem, pois venceu o primeiro confronto, na Arena, pelo placar de 1 a 0.