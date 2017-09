Renato lamenta má partida diante do Vasco: “Foi uma das três piores que o Grêmio fez no Brasileiro”

(Foto: Divulgação/Grêmio)

Em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio perdeu a chance de diminuir a vantagem do líder Corinthians. Jogando um futebol de pouca qualidade e sem criar grandes chances de gol, o tricolor foi derrotado por 1 a 0 pelo Vasco em São Januário. O jogo que foi marcado pelas arquibancadas vazias, devido a punição que o clube carioca recebeu, também ficou devendo dentro de campo. Em um jogo com pouquíssimas oportunidades, o Cruzmaltino abriu o placar no final da primeira etapa e diante de um Grêmio pouco inspirado, conseguiu segurar o resultado.

Após a partida, o técnico gremista, Renato Portaluppi, lamentou a fraca atuação de sua equipe e comentou sobre a lição do jogo para a partida da Libertadores na próxima quarta-feira: “Na minha opinião, esse foi um dos 3 piores jogos que o Grêmio fez no Brasileiro. O time ficou muito aquém do que a gente projetou. Não fizemos por merecer. Não adianta lamentar O que a gente tira de lição para quarta é que não podemos jogar como jogamos hoje. Demos mole.”.

Portaluppi ainda comentou sobre a situação de seu principal jogador, Luan, para o jogo da Libertadores: “Luan tem uma pequena lesão. Vem melhorando bastante. É difícil dizer se vai jogar ou não. Independente de quem for jogar na quarta, temos que ter o mesmo espírito dos jogos anteriores”.

O tricolor segue na segunda colocação do Brasileirão com 43 pontos, sete atrás do líder, Corinthians, que ainda entra em campo pela rodada. Na próxima rodada, os gaúchos recebem a Chapecoense na Arena. Mas antes disso tem a grande decisão pelas quartas de final da Copa Libertadores, diante do Botafogo na quarta-feira (13), às 21h45 no estádio Nilton Santos.