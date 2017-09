Renato evita polêmica sobre pênalti dado ao Bahia,  mas questiona papel do quarto árbitro

Foto:(Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Em um final de jogo marcado pela atuação da arbitragem, o Grêmio perdeu de 1 a 0 para o Bahia nesta 25° rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado fez com que o time perdesse também uma posição na tabela, ficando na 3° colocação com 43 pontos, ainda mais distante do líder Corinthians. Agora, são 11 pontos de diferença a treze rodadas do fim do Brasileirão.



A marcação do pênalti, considerado um equívoco do árbitro, foi um dos assuntos na coletiva do técnico Renato Portallupi. O treinador evitou criar polêmica a respeito do lance: "Eu vi no vestiário que não foi pênalti. Mas não cabe a mim falar sobre. Cada um vai dar sua versão e eu tenho a minha, que é de longe ser pênalti". Mas ao longo da entrevista, o técnico levantou questionamentos a respeito da função do quarto árbitro:

"Mas gostaria que me respondesse o que faz o árbitro atrás do gol? Gostaria de ouvir do diretor de arbitragem. Só isso. Porque eles não se decidem. Acertando ou errando. O que não pode é se omitir, se está para ajudar. Há muito erro no futebol. O árbitro não tem como ver tudo, mas o ali de trás precisa ajudar."

O resultado neste jogo fez com o Grêmio chegasse a sua terceira derrota seguida na competição. A queda de rendimento da equipe, no entanto, é visto como algo normal pelo comandante:

"É uma coisa normal. O time vem de três competições, chega uma hora que a equipe cansa um pouquinho. Mas essa queda de rendimento é normal, faz parte. Vamos ter alguns dias para recuperar os jogadores e daqui a pouco vamos estar fortes de novo."

Questionado sobre a distância e a briga pelo título com o líder, o técnico voltou a reafirmar a postura da equipe: "Hoje infelizmente não conseguimos atingir nossos objetivos. Mas dá para continuar a caça ao Brasileiro, sim. Enquanto tiver chances a gente vai continuar brigando", afirmou Renato.

O Tricolor volta a campo no próximo domingo, quando recebe o Fluminense, às 16h, na Arena.