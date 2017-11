Análise: sem focar totalmente no Brasileiro, Grêmio assegurou vaga para próxima Libertadores

Sem focar totalmente no Brasileiro, Grêmio assegurou para próxima Libertadores(Imagem: Rodrigo Rodrigues / editoria de arte da VAVEL Brasil)

O último compromisso antes da final da Libertadores da América foi uma derrota com o time completamente reserva contra o Santos, na Vila Belmiro. Antes disso, o Grêmio havia conseguido garantir vaga na edição da Libertadores 2018. Uma preocupação a menos, uma missão a mais concluída antes de entrar totalmente de cabeça pelo título continental.

Em 36 rodadas disputadas pelo Grêmio foram 18 vitórias, 7 empates e 11 derrotas. O Tricolor poupou jogadores em pelo menos dez partidas do campeonato, geralmente vitimizado com empates e derrotas. Houve divisão de opiniões a respeito da estratégia gremista na temporada. Muitos acreditam que o time gremista poderia ser mais balanceado na hora de poupar e, dessa forma, pudesse perseguir ponto a ponto ao líder Corinthians, preocupado exclusivamente com o campeonato dos pontos corridos, após eliminação precoce na Copa do Brasil e fora da atual disputa da Libertadores.

Com característica totalmente reserva, o Grêmio saiu derrotado para Sport Recife e Palmeiras no primeiro turno, além de apenas empatar no início do returno diante do Atlético Paranaense. A única vitória em time descaracterizado foi sobre a Ponte Preta, pelo placar de 1 a 0 no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Por conta da não utilização de força máxima, derrotas se acumularam mesmo em seus domínios, por exemplo, o jogo de returno diante do Palmeiras. O Grêmio ultrapassou sua pior marca de derrotas em casa em uma edição dos pontos corridos pelo formato atual. Mesmo assim, entre a disputa da semifinal contra o Barcelona de Guayaquil e a disputa da final da Libertadores, uma sequência positiva para embalar o time e definir a classificação para próxima edição da Copa.

Recuperando a vice-liderança, ameaçada apenas pelo complemento da rodada 36 no jogo do Palmeiras, o Grêmio engatou cinco jogos sem derrota. Com reservas, empatou com o Avaí em 2 a 2 na Ressacada. Com titulares, venceu o Flamengo por 3 a 1 em casa. Com time misto, uma vitória sobre a Ponte Preta em Campinas. Sem a dupla de laterais e a dúvida por conta da presença do volante Michel na final, o Grêmio empatou com o Vitória em Caxias do Sul, por 1 a 1. Fernandinho fez o gol gremista, os baianos ficaram com jogador a menos por conta de expulsão, mas o empate foi decretado. Na última jornada em casa, vitória gremista sobre os tricolores do São Paulo por 1 a 0. Esta foi a sequência de cinco jogos invicto que recolocou o Grêmio na segunda posição e garantiu matematicamente a vaga na fase de grupos da Libertadores da América de 2018.

Com o título do Corinthians, que vinha se aproximando rodada a rodada e foi confirmado na de número 35, a atenção gremista ficou completamente reservada à final do torneio sul-americano. Pelas últimas escalações dos titulares, em consideração que Michel, Barrios, Edilson e Bruno Cortez tenham passado por lesões nos últimos tempos, a ideia de time titular do Grêmio ficou a seguinte:

Marcelo Grohe; Edilson, Geromel, Kannemann, Cortez; Jailson (Michel), Arthur, Ramiro, Luan, Fernandinho (Everton); Lucas Barrios.

Vale lembrar quanto ao Campeonato Brasileiro que a diferença de premiação entre o segundo e o quinto colocados, por exemplo, é bastante grande em dinheiro. Ao Tricolor, de vice-liderança antes de disputar a final da Libertadores, é interessante buscar a maior pontuação possível para assegurar sua vice-liderança ou, ao menos, a terceira posição na tabela do Brasileirão.