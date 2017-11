Grêmio divulga nota repudiando arbitragem da final da Copa Libertadores

Google Plus

Grêmio protestou por dois lances polêmicos contra o Lanús (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

Cartão amarelo duvidoso para Kannemann e lance polêmico com Jael no fim da partida. Esses foram fatos que geraram muita discussão acerca da não utilização do árbitro de vídeo na partida entre Grêmio e Lanús, na final da Copa Libertadores, que teve seu primeiro jogo realizado na quarta-feira (22).

Diante disso, na tarde desta sexta-feira (24), a equipe gaúcha soltou um comunicado em seu site oficial, falando sobre medidas adotadas diante dos fatos e também da escalação de um assessor internacional de arbitragem argentino no jogo de volta. Confira:

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunica o ingresso de impugnação no Tribunal de Disciplina da Confederação Sul-Americana de Futebol em relação aos fatos ocorridos na primeira partida da final da Conmebol Libertadores Bridgestone, realizada no dia 22 de novembro de 2017.

Comunica ainda o agendamento de reunião em Asunción, no Paraguai, na qual se fará presente o presidente do Clube, Romildo Bolzan, bem como o envio de pedido de providências para que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adote medidas para garantir o equilíbrio da competição e o fair play."

Todas as notícias da partida entre Lanús e Grêmio pela volta da final da Copa Libertadores você acompanha na VAVEL Brasil.