Em boa fase no Grêmio, Geromel descarta deixar o clube: "Possibilidade zero"

Na atual temporada, Geromel vive a melhor fase de sua carreira. Com isso, é normal que comecem a surgirem muitas sondagens e propostas de clubes com interesse no jogador. Nesta segunda-feira (4), no Rio de Janeiro, o zagueiro esteve no Prêmio Brasileirão 2017 e descartou a possibilidade de deixar o Grêmio, onde garante estar muito feliz.

"Não tem nenhuma possibilidade, zero! Meu empresário recebe muitas propostas, sondagens, mas até mim não chegou nada, nem do Palmeiras que estão comentando. Estou muito feliz no Grêmio, não vejo porque sair agora, estou muito satisfeito e focado em fazer o meu melhor. Tem o Mundial de Clubes agora (...) Nosso time está muito bem, ganhamos título ano passado e esse ano", disse.

Campeão da Libertadores da América e convocado para a Seleção Brasileira pelo técnico Tite, são alguns dos acontecimentos para 2017 ser um ano inesquecível para o defensor: "Sinceramente, pensei que 2016 tinha sido o melhor ano da minha carreira. Tive a felicidade de estar aqui, de ganhar prêmios individuais, ter sido campeão e ser convocado para a Seleção de novo. Agora é trabalhar para melhorar ainda mais para o Mundial".

Enquanto a maioria vive a expectativa de encontrar o Real Madrid na final, Geromel optou por pensar um passo de cada vez. Esse seria o principal motivo da reviravolta gremista nos últimos dois anos, quando deixaram de só disputar e passaram a vencer campeonatos.

"O Grêmio chegou até onde chegou na Libertadores pensando jogo a jogo, estudando cada adversário, com humildade, muito trabalho e seriedade. Acho que temos que continuar assim, não tem porque mudar o que está dando certo. Primeiro precisamos estudar os possíveis adversários, ver quem vai classificar. Temos que estar focados e preparados para o adversário que vier".

Questionado sobre a ausência do volante Arthur no Mundial, diagnosticado com lesão, Geromel exaltou o companheiro de equipe. Entretanto, mostrou tranquilidade e confiança nos jogadores relacionados pelo técnico Renato Portaluppi.

"O Arthur é um jogador sensacional, sem dúvida de qualidade ímpar. Um dos jogadores com mais técnica que já joguei na minha vida. Vai fazer uma falta imensa, mas no meio-campo estamos muito bem servidos", concluiu.