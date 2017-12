Tu sabias? Grêmio enfrentou Real Madrid somente uma vez na história em amistoso inusitado

Foto: Acerto histórico do Grêmio FBPA

O ano era 1961. O Grêmio tinha o estádio Olímpico (ainda não Monumental) há menos de uma década. Os tempos eram favoráveis ao Tricolor, que estava em meio à saga de conquistar 12 Campeonatos Gaúchos em 13 disputados. E afirma-se mais: só não conquistou o de 1961 para ter a maior sequência de títulos gaúchos da história porque o foco durante a disputa das primeiras rodadas era ganhar a Europa. Mas não eram torneios no Velho Continente, eram amistosos.

O Grêmio realizou um total de 24 jogos em terras europeias, somando 12 vitórias, quatro empates e oito derrotas. Enfrentamentos inusitados para os dias atuais, contra adversários pouco conhecidos ou que não mais se reuniriam para tais embates. Após vencer o St. Pauli por 3 a 1, o Grêmio aguardava na França para seu próximo compromisso, que seria contra o Standard Liège, da Bélgica (ver o filme Eu torço pelo Standard, que é fantástico).

Em meio a esses jogos, o Real Madrid teria um amistoso contra o Sedan, mas o time desistiu por alegar excesso de desfalques. Convidado, o destemido Grêmio aceitou a missão. Na difícil e desnecessária comparação aos dias atuais, o Real Madrid também tinha o que se pode chamar de um super time. Por nomes e resultados, obviamente também em rendimentos.

O Real Madrid era o atual campeão mundial (intercontinental), europeu e espanhol. O time contava com nada mais e nada menos do que o argentino Di Stéfano e o húngaro Puskás, dois dos maiores jogadores da história, além de toda a retaguarda defensiva bem composta. Pela ficha técnica, observa-se que 10 atletas em campo pelo Real Madrid eram os presentes na goleada por sonoros 5 a 1 sobre o Peñarol na decisão intercontinental. A ausência foi apenas do espanhol José Maria Zárraga.

Para apontamentos históricos, é interessante listar que o regime espanhol vigente desde o ano de 1936 era o do ditador Francisco Franco, uma época em que o Real Madrid ascendeu muito financeiramente e a ganhar títulos, principalmente nos anos 1950 e 1960, dificultando para outras equipes acompanharem ao ritmo dos madrilenhos.

Grêmio perfilado para enfrentar o Real Madrid em 1961 (Acervo do Grêmio FBPA)

Real Madrid leva vantagem desde o início

Em campo, a esquadra gremista do zagueiro Airton Pavilhão e do atacante Gessy não foi capaz de segurar o ímpeto do Real Madrid. O placar final ficou em 4 a 1 naquela goleada em 24 de maio de 1961. O jogo foi realizado no Stade de la Meinau, em Estrasburgo na França. A arbitragem foi francesa com Pierre Schwinte ao apito.

Os gols do Real Madrid foram de Del Sol, Puskás (2) e Mateos. Cardoso, que chegou a empatar o jogo em 1 a 1, marcou o único gol gremista naquela tarde, segundo a maioria das fontes.

O Grêmio formou com: Henrique; Altair, Airton Pavilhão, Ortunho e Enio Rodrigues; Élton, Milton Kuelle e Cardoso; Marino, Gessy e Vieira. Técnico: Oswaldo Rolla.

O Real Madrid formou com: Vicente; Marquitos, Santamaría e Casado; Vidal (Ruiz), Paquín e Herrera; Di Stéfano (Mateos), Del Sol, Puskás e Gento (C). Técnico: Miguel Múñoz.

Os demais jogos realizados pelo Grêmio na Europa:

30/03/1961 – Grêmio 3 x 2 Olympique – em Nice (França)

02/04/1961 – Grêmio 2 x 3 Sttutgart – em Bruges (Bélgica)

03/04/1961 – Grêmio 3 x 3 Angers – em Bruges (Bélgica)

06/04/1961 – Grêmio 3 x 4 Ploiest Petralul – em Bucaresti (Romênia)

08/04/1961 – Grêmio 1 x 2 Rapid – em Bucaresti (Romênia)

10/04/1961 – Grêmio 2 x 0 AEK – em Atenas (Grécia)

11/04/1961 – Grêmio 1 x 1 Olimpiakos – em Atenas (Grécia)

16/04/1961 – Grêmio 4 x 1 Panathinaikos – em Atenas (Grécia)

20/04/1961 – Grêmio 1 x 0 Seleção da Grécia – em Atenas (Grécia)

25/04/1961 – Grêmio 5 x 1 CNDA – em Sofia (Bulgária)

27/04/1961 – Grêmio 0 x 1 Seleção da Bulgária – em Sofia (Bulgária)

30/04/1961 – Grêmio 0 x 2 Slask – na Cracóvia (Polônia)

01/05/1961 – Grêmio 1 x 1 Seleção de Cracóvia – na Cracóvia (Polônia)

07/05/1961 – Grêmio 5 x 0 Altona 93 – em Munique (Alemanha)

14/05/1961 – Grêmio 3 x 1 Saint Pauli – em Hamburgo (Alemanha)

24/05/1961 – Grêmio 1 x 4 Real Madrid – em Estrasburgo (França)

28/05/1961 – Grêmio 2 x 2 Standard – Esch-sur-Alzette (Luxemburgo)

30/05/1961 – Grêmio 5 x 0 Flensbourg 08 – em Flensbourg (Alemanha)

01/06/1961 – Grêmio 3 x 0 Dinamarca – em Copenhague (Dinamarca)

07/06/1961 – Grêmio 0 x 2 Esbjerg – em Esbjerg (Dinamarca)

08/06/1961 – Grêmio 7 x 1 Olympique de Lille – em Lille (França)

11/06/1961 – Grêmio 0 x 2 União Soviética – em Moscou (URSS)

14/06/1961 – Grêmio 4 x 1 Admiral Teyetz – em Leningrado (URSS)

16/06/1961 – Grêmio 3 x 1 Daugava – em Riga/Estônia (URSS)

Resumo: 24 jogos, 12 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. 60 gols pró e 36 contra. Artilheiro: Gessy, 16 gols.