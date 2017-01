William reforça desejo de deixar o Inter e diz sonhar com a Europa

Foto: Alexandre Lopes/Inter.

A nova diretoria colorada tem mais um grande problema na montagem do time pra 2017. A pendência atual se direciona ao lateral William, no qual possui contrato até o fim de abril do próximo ano, no entanto, para garantir um valor ao clube, o direção contatou os representantes do jogador para estender o contrato do atleta.

Fato é que os planos de William são outros. Ao que parece, o jovem lateral não possui pretensões em disputar a segunda divisão do campeonato brasileiro, por que em sua concepção, seu desempenho em 2016 foi satisfatório e uma transferência para o exterior seria a melhor opção para o seu plano de carreira.

Com tal pensamento, a transferência para o mercado externo seria a melhor opção do jogador, aguardando apenas uma proposta, logo, ela ocorreu. O Wolfsburg, da Alemanha, ofereceu cerca de 12 milhões de reais pelo jogador, no entanto, o valor é considerado baixo pela direção. Em decorrência do atual momento do lateral, sendo um dos principais jogadores da posição em 2016 e tendo participado do grupo de jogadores na seleção que conquistou de forma inédita o ouro olímpico, nos jogos do Rio de Janeiro.

Mesmo tendo conhecimento de que a preferência de William é rumar à Europa, o membros diretórios do Inter procuraram os representantes do jogador e fizeram propostas de renovação. Logo, o desejo do atleta parece ser realmente pelo plano de carreira e não somente financeiramente falando, tendo conhecimento da repercussão do caso, a assessoria do atleta, por meio de nota oficial, declarou:

"William esteve reunido com a direção do Sport Club Internacional no fim da manhã dessa segunda-feira (9/1), no Estádio Beira-Rio. No encontro, foi apresentada proposta oficial do clube para renovação de contrato ao profissional. O atleta agradeceu imensamente a intenção do clube e a proposição feita, mas recusou por conta da oportunidade e do sonho de atuar na Europa terem chegado de maneira concreta.



Quem acompanhou as duas temporadas do atleta como titular do Internacional, em especial a passada, sabe o quanto ele se esforçou para ajudar o time. William deixa claro que a recusa na proposta em nada tem a ver com falta de amor ao clube. A admiração e o carinho pelo torcedor colorado e pela instituição permanecem".

Que o caminho do jogador seria a Europa é indiscutível, no entanto, o que não era esperado pela cúpula de futebol seria a intenção do jogador e de seus representantes em não renovar seu vínculo com o Internacional. O clube assim, busca se proteger e gerar algum tipo de renda antes que o jogador assine um pré-contrato em outubro, saindo de graça no término do contrato.

Apesar da postura do jogador e de seus representantes em relação ao caso, nos bastidores do Beira-Rio, ainda se trabalha com a possibilidade de novas ofertas de extensão do vínculo, assim, possibilitando uma renda maior em caso de venda para o exterior. Fato é que a direção, comandada por Marcello Medeiros, além da reformulação do atual elenco para a temporada de 2017, terão de resolver o futuro de uma das únicas afirmações positivas da equipe na temporada anterior.