Dupla Gre-Nal garante classificação e está nas quartas de final da Copa Santiago Juvenil

Inter e Grêmio estão classificados às quartas de final da Copa Santiago Juvenil (Divulgação/ Copa Santiago)

A primeira fase da Copa Santiago teve seu encerramento nessa segunda-feira (23), contando com apenas uma vaga pendente. A última vaga às quartas de final foi disputada entre 3 de Febrero e Tubarão, sendo que a equipe paraguaia jogava apenas pelo empate.

No domingo, houve três jogos decisivos pela copinha. Começando pela Chapecoense que, mesmo após vencer o Sport facilmente pelo placar de 2 a 1, acabou eliminada da competição. Outra partida a ser lembrada foi entre 3 de Febrero e Atlético Santa Cruz. O time paraguaio levou a melhor e fechou o placar em 3 a 0, eliminando o time boliviano.

Por último, houve o jogo do Internacional, um dos favoritos, o qual carimbou sua permanência no torneio após vencer o Gama. Sendo superior nos noventa minutos disputados, equipe colorada em sua maioria reserva abriu o placar com um belo tento de Jonathan. Logo depois, o Gama empatou de pênalti com Vinícius e, no arremate, Brener cabeceou para finalizar a vitória do maior campeão da competição.

Na segunda, como foi citado anteriormente, restava apenas uma vaga. Quem a conquistou vencendo a equipe catarinense do Tubarão pelo placar de 1 a 0 foi o 3 de Febrero, o qual eliminou o Cruzeiro local, por critérios, um ano após seu único título da Copa Santiago. O Cruzeirinho se despede da competição.

Na sequência da noite, houve a partida entre Grêmio e São Paulo, na qual o tricolor paulista levou a melhor contra os reservas gremistas, carimbando 4 a 0 na equipe gaúcha. Brener abriu o marcador em uma cobrança de falta direta, Paulo ampliou no rebote do goleiro gremista e, por último, o destaque da partida, Brener brilhou novamente e, atacando com muita velocidade, encerrou o placar com mais dois gols de sua autoria.

Com o encerramento da primeira fase, a partir de agora quem perder está fora da copinha. Confira os classificados e seus respectivos embates neste meio de semana.

25/01:

21h: Palmeiras-SP x Figueirense-SC

19h: Internacional-RS x Ponte Preta-SP

26/01:

19h: São Paulo-SP x Tubarão-SC

21h: Grêmio-RS x C. A. 3 de Febrero-PAR