Resultado Internacional x Novo Hamburgo no Campeonato Gaúcho 2017 (1-2)

INCIDENCIAS: Partida válida pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho 2017, disputada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

O Inter inicia com o pior desempenho no estadual desde 2007. Soma um ponto e está em nono lugar no torneio. Dentro do jogo, fez um mau primeiro tempo, foi envolvido nos dois gols visitantes de Preto e Jardel e saiu em ampla desvantagem. Mudou no intervalo com Charles e Andrigo, mas somente conseguiu descontar com gol de Nico López. O lateral-direito Junio entrou no lugar de Ceará, propôs jogadas com aproximação de D'Alessandro, mas o placar ficou mesmo ao Anilado. 2 a 1 aos visitantes, que lideram o certame com duas vitórias em dois jogos.

"É meu quinto campeonato gaúcho. Falei para o grupo para começar o campeonato bem. Agora são duas vitórias e é para manter o foco. O grupo é batalhador e excelente", disse o zagueiro Léo Carioca.

Goleiro Mateus do Novo Hamburgo: "A gente não podia ficar atrás. Nosso ataque resolveu no primeiro tempo e nós fizemos por onde também. Pessoal entrou com muita vontade, determinação e focado no jogo. Agradecer o nosso torcedor. Meus pais em Itapema em Santa Catarina. Minha mãe esteve de aniversário e a vitória é pra senhora", afirmou o goleiro do Nóia.

Rodrigo Dourado: "No primeiro tempo, eles aproveitaram a chance. O jogo tem dois tempos. Faz parte, vamos trabalhar um pouquinho mais", disse o volante.

51' FIM DE JOGO! Inter 1-2 Novo Hamburgo!

50' Novo Hamburgo tenta ganhar tempo antes do último giro do cronômetro.

49' IMPEDIMENTO! Roberson à frente. Dormiu no ponto e o assistente assinalou.

48' Nico López chuta forte e a bola vai para novo escanteio! Danilo goleiro na área!

46' Andrigo pede pênalti, mas é somente desarmado na área.

45' Só dá Inter e temos 6 minutos de acréscimos!

44' NOVO ESCANTEIO! Goleiro e Jardel cortaram para trás.

44' TRAVADO! Léo Carioca bloqueia chute de Nico na área e a bola vai ao escanteio.

43' Nico cruza no fundo e Léo afasta pelo Novo Hamburgo.

42' Novo Hamburgo desperdiça contra-golpe e Danilo Fernandes fica com a bola após erro de João Paulo, que não achou a bola na hora de chutar.

41' QUAAAAAASE! D'Ale cruza e Nico se atrapalha com o goleiro. Torcida pede pênalti, mas segue o jogo.

39' IMPEDIMENTO! Uendel na extrema esquerda à frente da defesa do Novo Hamburgo.

37' Inter é todo pressão no jogo. Novo Hamburgo consegue uma falta na defesa para respirar.

35' MATEUS! Sai bem do gol mais uma vez no cruzamento que vinha da direita.

33' CARTÃO AMARELO! D'Alessandro por reclamação com o bandeirinha.

32' Novo Hamburgo muito recuado para o fim de jogo.

30' Andrigo cai de mau jeito e é levantado pelos companheiros. Inter tem escanteio.

30' Inter vem com tudo pra cima do Novo Hamburgo.

28' UUUUH! Assis cobra falta colocado e a bola passa perto. Tiro de meta a Danilo Fernandes.

Passe rasteiro do lateral-esquerdo de Uendel para Nico López aproveitar e tocar rasteiro no canto e nas redes! 2 a 1 na partida!

26' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTEEEEEEEEEER! NICO LÓPEZ DESCONTA!

23' TROCA NO NOVO HAMBURGO: entra Léo Carioca no lugar de Pablo. Jogador havia sentido choque de cabeça com Rodrigo Dourado na arrancada do segundo tempo.

22' Parada técnica no Beira-Rio. Jogadores e árbitros se reidratam.

21' UUUUUUH! Junio puxa primeira jogada, chuta forte de canhota, a bola desvia em Nico López e vai por cima!

20' TROCA NO INTER: vem o lateral Junio no lugar de Ceará.

19' Lançamento para Nico López, Júlio Santos protege e o goleiro Mateus fica com a bola.

18' TROCA NO NOVO HAMBURGO: Branquinho sai e entra Lucas Santos.

17' Branquinho sofre pegada, árbitro manda seguir e só paralisa para o atendimento após marcação de falta sobre João Paulo.

15' SAI DO GOL MATEUS! Bola tocada para entrada de Charles sozinho na área, mas o goleiro se antecipa e dá um tapa na bola pela linha lateral.

12' PRA FORA! Do outro lado, Nico López arrisca e a bola sobe demais, pra linha de fundo.

11' OUTRO IMPEDIMENTO! Novo Hamburgo novamente ia no mano a mano, mas jogo parado com Jardel.

10' ANULADO! João Paulo recebia em contra-ataque, tocou para as redes, mas foi marcado seu impedimento.

9' MATEEEEEUS SALVA O NOVO HAMBURGO! Uendel recebe, limpa dois marcadores e chuta para grande defesa.

8' Cruzamento de D'Alessandro e Mateus faz firme defesa.

7' Charles recebe, chuta de primeira e a bola vai em escanteio.

7' Roberson carrega pelo meio, chuta, a bola desvia, sobe e cai nos braços do goleiro Mateus.

4' Inter vem mais incisivo, mas Nóia mostra que saída em contra-golpe ainda funciona. Será esse o segundo tempo.

2' Bola volta a rolar em lateral para o Novo Hamburgo.

0' Choque de cabeça entre Dourado e Pablo e o árbitro manda parar o jogo para atendimento imediato.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO NO BEIRA-RIO!

Vamos ao segundo tempo!

TROCAS NO INTER: saem e Fernando Bob e Diego. Entram: Charles e Andrigo.

O Novo Hamburgo soube anular as tentativas do Inter de criar, mostrou-se bem defensivamente e aproveitou duas grandes brechas de um Colorado descompactado para abrir boa vantagem. 2 a 0 construído no fim do primeiro tempo em gols de Preto e Jardel, em dois contra-ataques. Os marcadores do Inter inexistiram nos lances, deixando muito espaço para os gols anilados até aqui. Vitória parcial é justa e o Inter precisa mudar muito para voltar ao jogo e tentar a virada.

"Feliz pelo gol. O meu segredo é se cuidar. A base é a minha família, que me dá amor e carinho em momentos difíceis. Jogar em clubes menores é difícil e eles me fazem melhor. É concentração e trabalho. Resultado ainda não está garantido, mas provamos que podemos atacar bem", disse Preto.

"Eles foram felizes em duas jogadas. Precisamos acertar, vir com mais vontade", comenta o zagueiro Ernando.

49' Fim de primeiro tempo no estádio Beira-Rio. 2 a 0 ao Novo Hamburgo.

45' + 4 minutos de futebol no primeiro tempo.

Jardel recebe passe preciso em contra-ataque, sai cara a cara com Danilo Fernandes e toca por baixo do goleiro para ampliar. 2 a 0 ao novo líder do Gauchão até aqui.

44' GOOOOOOOOOOOOL DO NOVO HAMBURGO! 2 A 0 AOS VISITANTES! JARDEL!

Jardel tocou para trás e Preto chutou forte de perna direita, no canto, a bola ainda deslizou na trave para entrar nas redes! 1 a 0 ao visitante. O capitão Preto é o nome do gol.

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NOVO HAMBURGO! ABERTO O PLACAR EM BELA JOGADA!

39' Novo Hamburgo recupera bola no meio, Jardel fica com espaço, resolve arriscar, mas manda longe e sem perigo.

36' Fernando Bob erra passe e ouve vaias.

33' CARTÃO AMARELO! Ernando e Jardel pelo desentendimento anterior.

33' CONFUSÃO! Mais uma falta para o Inter, cometida por Jardel. O meia do Novo Hamburgo se desentendeu com o zagueiro Ernando. Árbitro e jogadores controlam.

31' CARTÃO AMARELO! Fernando Bob, do Internacional. Parou saída para o ataque do Novo Hamburgo.

31' Diego cobra falta na área e Mateus afasta de soco na bola.

28' Inter sai de trás, mas Nico López comete falta no ataque.

27' Escanteio ao Novo Hamburgo na tentativa de cruzamento de Léo. Uendel bloqueou.

26' Transições lentas na partida até aqui. Equipes não encaixam ataques velozes.

25' Jogo retorna na casa colorada.

23' Parada técnica para hidratação no Beira-Rio.

22' CARTÃO AMARELO! Léo, do Novo Hamburgo. Falta sobre Rodrigo Dourado.

21' Segue 0 a 0 no estádio Beira-Rio. Jogadores sob um forte sol e um forte calor na capital gaúcha.

17' Inter não levou vantagem em jogadas contra a defesa anilada.

14' Assis levanta na área do Inter e Júlio Santos não consegue finalização!

13' João Paulo escapa com dribles e sofre falta de Fernando Bob.

12' Inter segue com mais posse e trabalha no meio de campo.

10' UUUUH! D'Alessandro bate colocado e Mateus espalma para escanteio.

9' Juninho tenta passe a João Paulo e a defesa colorada desvia para linha lateral. Nóia tenta se soltar em velocidade.

8' Inter toma a iniciativa, mas Novo Hamburgo não dá espaços para melhor criação.

6' João Paulo e Jardel buscam tabela, mas Rodrigo Dourado desarma na entrada da área colorada.

5' Cruzamento agora na área do Novo Hamburgo e o zagueiro Pablo afasta de cabeça.

3' Cruzamento de Branquinho da direita, João Paulo cai na área e a bola fica fácil a Danilo Fernandes.

2' Falta cometida por Branquinho. Internacional troca passes no meio de campo.

0' BOLA ROLANDO! Começa o jogo no estádio Beira-Rio! Saída é do Novo Hamburgo!

Sol e calor em Porto Alegre. Temperatura na casa dos 34 graus.

182 partidas entre Inter e Novo Hamburgo: 117 vitórias do Inter, 40 empates e 25 vitórias do Novo Hamburgo.

Novo Hamburgo vem com as camisas, calções e meias azuis.

Equipes vêm a campo. Inter de camisas vermelhas e calções brancos. Uniforme tradicional do colorado gaúcho.

D'Alessandro faz a sua volta ao Beira-Rio. O jogador não atua no estádio há mais de ano.

Diego esteve lesionado e desfalcou o Inter diante do Brasil de Pelotas, mas está de volta. Já o uruguaio Nico López mantém a titularidade na vaga que iniciou o Gauchão com Aylon.

D'Alessandro é o capitão do Inter e Preto é o capitão do Novo Hamburgo.

Novo Hamburgo confirmado: Mateus; Léo, Júlio Santos, Pablo e Assis; Amaral, Jardel, Preto, Juninho e Branquinho; João Paulo.

Internacional escalado: Danilo Fernandes; Ceará, Ernando, Klaus e Uendel; Rodrigo Dourado, Fernando Bob, D'Alessandro e Diego; Roberson e Nico López.

A arbitragem de Inter x Novo Hamburgo é de Anderson Farias (RS), auxiliado por Alexandre Kleiniche (RS) e Mateus Rocha (RS).

Oito equipes classificam nessa primeira fase do Gauchão para continuar rumo à fase de mata-mata. O Novo Hamburgo largou com o pé direito em boa vitória e um bom resultado no estádio Beira-Rio pode assegurando a campanha dos anilados no estadual.

O Internacional busca o heptacampeonato gaúcho. Apesar da queda no Campeonato Brasileiro, o estadual é uma possibilidade de seguir essa sequência e trazer junto o torcedor que andou descontente com os trabalhos apresentados por diretoria, atletas e comissões técnicas em 2016.

Diante do Brasil de Pelotas, o público passou dos 11 mil no estádio Beira-Rio. A expectativa é por essa média diante do Novo Hamburgo.

Os dois clubes desenvolveram relação com o Estádio do Vale. Casa do Novo Hamburgo, o estádio abrigou o Internacional durante as obras no estádio Beira-Rio, que passou por reformulação estrutural visando a Copa de 2014. Na casa do Nóia, o Inter mandou muitos de seus jogos na temporada 2013 e no início de 2014.

O Novo Hamburgo é um dos mais tradicionais participantes do certame. Com exceção da dupla da capital, o Anilado é o clube que soma mais participações no certame ao longo da história. Jamais foi campeão, mas traçou campanhas épicas e soma cinco vice-campeonatos.

Logo mais, vamos confirmar as escalações de Internacional e Novo Hamburgo para a segunda peleia no Campeonato Gaúcho da temporada 2017.

O técnico Antônio Carlos Zago deve propor mudanças pelo início de ano com muitos jogos pelo Inter. Ainda no meio de semana, o Colorado estreou na Copa da Primeira Liga e bateu o Brasil de Pelotas no mesmo Beira-Rio pelo marcador de 2 a 1. Os gols dos colorados foram de Nico López e Brenner. O atacante, que trabalhou com Zago no Juventude, voltou a desencantar. Ele foi vice-artilheiro do Gauchão 2016, mas ficou sem espaço devido a lesões e concorrência no Inter.

O Novo Hamburgo estreou diante do Caxias no estádio do Vale e venceu por 1 a 0, em gol de pênalti convertido pelo atacante João Paulo. Com o resultado, foi um dos três vencedores da primeira rodada e está em terceiro lugar. Defende a posição e pode chegar à liderança em caso de vitória neste sábado no Beira-Rio.

Internacional x Novo Hamburgo ao vivo minuto a minuto

O Internacional empatou na primeira rodada do certame. Ficou no 1 a 1 com o Veranópolis na serra gaúcha. A partida foi marcada por confusões na torcida vermelha e branca. O início do tumulto foi aos 15 minutos do primeiro tempo e interrompeu a partida. Quando a bola voltou a rolar, só no segundo tempo saíram os gols. Rodrigo Dourado marcou para o Colorado e Keké empatou para o Veranópolis.

Boa tarde ao leitor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre Internacional x Novo Hamburgo ao vivo online com a história da 2ª rodada do Campeonato Gaúcho 2017. O jogo ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre e a bola rola a partir das 17h00 no horário de Brasília.