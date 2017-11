De olho no título da Série B, Internacional recebe Guarani no Beira-Rio

INCIDENCIAS: Partida válida pela 38ª rodada de Série B do Campeonato Brasileiro, com disputa de título em aberto, sendo disputada no estádio Beira Rio, em Porto Alegre/RS

O Internacional pode conquistar o título da Campeonato Brasileiro da Série B neste sábado (24). Para isso a equipe comandada por Odair Hellmann precisa vencer o Guarani no estádio Beira Rio, às 17h30 e torcer por um tropeço do América-MG, que recebe o CRB na Arena Independência, no mesmo horário, no encerramento da competição.

O Inter é o 2º colocado da Série B, com 68 pontos conquistados. O Guarani é o 16º e já não corre mais riscos de rebaixamento. O Colorado vem de vitória fora de casa contra o Goiás fora de casa. Jogando em casa o Guaraní empatou com a Luverdense na última rodada.

Internacional fecha os portões no último treino de 2017

O Internacional está focado para a decisão da Série B. O time já garantiu a volta para a elite, mesmo assim fechou o último treino do ano. Com o Beira Rio fechado, Odair Hellmann passou suas últimas instruções para o elenco do Inter na manhã desta sexta-feira (24). Segundo o próprio treinador, o tempo foi aproveitado para alinhar o posicionamento da equipe e treinar algumas jogadas ensaiadas para poder surpreender o Guaraní.

Mistério apenas nas jogadas trabalhadas. Após o treino, em coletiva de imprensa, Odair Hellmann divulgou a escalação do clube para o último jogo da Série B. Victor Cuesta, que estava com dores na panturrilha, treinou normalmente e formará dupla de zaga com Thales. Após o bom rendimento na última partida, Camilo entra no time na vaga de Eduardo Sasha, que sentiu dores na coxa esquerda. Nico López volta a ganhar chances entre os titulares, pois Leandro Damião está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Assim o Inter deverá ter em campo: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Thales, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, William Pottker, D’Alessandro e Camilo; Nico Lópes.

O último jogo do Inter na temporada também será o último de Odair Hellmann. O Inter deverá confirmar no decorrer da próxima semana o nome do técnico para a temporada de 2018. Hellmann sabe que o título não depende apenas do Inter, mas torce para que “o universo conspire” a favor do clube:

“É um jogo importante. O último do ano, dentro de casa, com a possibilidade da disputa do título, embora não dependa só de nós. Precisamos lutar do início ao fim e depois ver o que ocorrerá. Precisamos que o universo conspire, mas não podemos deixar de fazer nossa parte. Temos que fazer um bom jogo”, declarou o treinador.

Sem riscos de rebaixamento, Lisca aproveita jogo para testar jogadores

O Guarani chega em Porto Alegre com duas novidades para enfrentar o Inter. Já sem riscos de rebaixamento, o clube quer aproveitar o momento para testar jogadores para serem utilizados na próxima temporada. O zagueiro Philipe Maia, de 22 anos, voltará para a equipe após dez meses. O atleta passou por uma cirurgia no joelho direito e quer aproveitar a chance para mostrar seu futebol a fim de negociar a renovação com o clube de Campinas.

O lateral direito Bruninho, de 19 anos, tem status de promessa no clube, mas ainda não vingou. O jovem atleta tem contrato com o Guarani até 2019 e quer mostrar que é capaz de ser titular da equipe. Bruninho vem surpreendendo Lisca nos treinamentos e vai ganhar a chance de sair de titular contra o Internacional.

“Ansioso a gente sempre fica, mas estava esperando essa oportunidade faz tempo. Comecei a Série B jogando no lugar do Gilton e agradeço a oportunidade. Saímos de Campinas com o pensamento de ganhar. Férias só quando terminar esse jogo”, declarou Bruninho.

O goleiro Vagner e os volantes Denner e Evandro também se juntam ao time que vinha atuando na competição. Com isso a escalação do Guarani deverá ter: Vagner; Bruno Souza, Philipe Maia, Diego Jussani e Salomão; Baraka, Evandro, Denner, Luiz Fernando e Richarlysson; Bruno Mendes.