Internacional é recebido pela torcida na largada da nova temporada

Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

O elenco do Internacional se reapresentou na tarde da última terça-feira (2) no estádio Beira Rio para a temporada 2018. Além da base do elenco da temporada passada, o Inter conta com o reforço de cinco novos atletas que foram contratados para reforçar o clube. O ano é marcado pela volta do Colorado para a Série A do Campeonato Brasileiro.

Com pouco capital para investir no elenco para a disputa da temporada, a direção do Internacional está trabalhando dentro de suas possibilidades e anunciando reforços pontuais. O Internacional já anunciou as contratações de: Roger (atacante) ex-Botafogo, Gabriel Dias (volante) ex-Paraná, Ruan (lateral-direito) ex-Boa Esporte, Patrick (Volante) ex-Sport e Dudu (lateral-direito) ex-Figueirense. O Colorado ainda aguarda a documentação para anunciar o meia-atacante Wellington Silva, que veio do Fluminense para ajudar o Inter na volta para a elite. Willington Silva não participou da cerimônia.

O Presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, falou em olhar para o futuro, mas sem deixar de lado a temporada de 2017. Medeiros ainda aproveitou para saudar os atletas que estavam presentes na apresentação do clube para 2018:

“Este grupo registrou seu nome na história. Não quero olhar para 2017, mas é uma lição que ficou para sempre. Nossa obrigação é mirar ao futuro e dar continuidade, passo a passo, à condução do clube. Saudamos todos, quem estava ano passado, quem retorna ao Inter, os novos jogadores. Especialmente, aos atletas e profissionais que estiveram na base em 2017. Acreditamos na continuidade”, declarou.

Com o discurso semelhante, o VP de Futebol do Internacional, Roberto Melo, projetou o clube lutando por coisas maiores em 2018 e conta com o Beira Rio lotado durante a temporada:

“Não quero pensar em 2017, apesar de ser um grande aprendizado, um ano inédito. A quem sofreu em 2016 e 2017, mas trouxe o Inter novamente à Série A, meu reconhecimento e agradecimento. Desejo um ano de conquistas. Acho que o Inter pode brigar por coisas mais importantes. Quero pensar à frente. São vocês, atletas, que construirão coisas boas e nos levarão. Temos que andar de braços dados às vitórias. O Beira-Rio pintado de vermelho, abraçado, é muito forte. Uma coisa não faltará, que é entrega. Jamais aceitar a derrota. Isso vocês demonstraram ano passado”, falou Roberto Melo.

Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

Odair Hellmann será o treinador do Internacional para a nova temporada. Após muitos anos trabalhando como auxiliar técnico no clube, o profissional assume o comando técnico Colorado em definitivo. Odair foi anunciado após o término da última rodada da Série B, ainda em 2017. O novo treinador encerrou o discurso para os atletas e imprensa no estádio Beira Rio. Hellmann prometeu um ano de muito trabalho e dedicação:

“Digo ao torcedor que teremos um ano com muito trabalho, dedicação. Um grupo muito profissional e dedicado. Acredito nesta sinergia e compreensão. Não acredito no individual. É o coletivo que fortalece. Honraremos a camisa todos os dias para que juntos criemos uma unidade. Não será fácil, mas, com muito trabalho, respeito e confiança poderemos. Trabalharemos muito para que, no final do ano, comemoremos algo importante. Agradeço a todos. Como eu disse lá dentro aos jogadores. Quando a sorte nos encontrar, trabalharemos muito. Que tenhamos um grande ano”, afirmou Odair Hellmann.

Após a cerimônia, que ocorreu na sala de imprensa do clube, toda a comissão técnica, dirigentes e jogadores subiram até o gramado do estádio para saudar cerca de mil torcedores que foram receber os atletas. Em seguida os atletas fizeram a foto oficial da temporada.

Torcida Colorada foi até o Beira Rio receber os jogadores (Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional)

O Internacional realizará a pré-temporada no CT Parque Gigante, em Porto Alegre. O clube terá 15 dias pela frente até a estreia no Campeonato Gaúcho, em casa, contra o Veranópolis. O time tem um jogo treino marcado contra a equipe do Lajeadense no dia 14 de janeiro.