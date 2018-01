Conheça o caminho do Internacional na primeira fase do Campeonato Gaúcho

Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

Após a reapresentação do Internacional para a temporada 2018, o time já está em ritmo de treinamentos visando a disputa das competições que terá pela frente. Antes do retorno do clube para a Série A do Campeonato Brasileiro, o Inter tem a Primeira Liga e a Copa do Brasil para fazer a estreia. Porém, o primeiro compromisso da equipe será no Campeonato Gaúcho, competição que inicia no próximo dia 17 de janeiro.

Apesar do Gauchão iniciar no dia 17, o primeiro compromisso do clube na competição será no dia 18, às 19h30, no estádio Beira Rio. A estreia Colorada será contra o Veranópolis. Odair Hellmann quer que a equipe já esteja entrosada para voltar a conquistar o título estadual.

O Internacional terá 11 jogos para disputar na primeira fase do Campeonato Gaúcho. Seis serão disputados no estádio Beira Rio e cinco fora de casa. Confira o caminho do Inter até as quartas de final:

18/01 – Internacional x Veranópolis, estádio Beira Rio (Porto Alegre) – 19h30;

21/01 – Novo Hamburgo x Internacional, Estádio do Vale (Novo Hamburgo) – 17h;

24/01 – Caxias x Internacional, estádio Centenário (Caxias do Sul) – 21h45;

27/01 – Internacional x Avenida, estádio Beira Rio – 17h;

04/02 – Brasil de Pelotas x Internacional, estádio Bento Freitas (Pelotas) – 17h;

15/02 – Internacional x Juventude, estádio Beira Rio – 19h30;

18/02 – São Paulo/RS x Internacional, estádio Aldo Dapuzzo (Rio Grande) – 16h;

24/02 – Internacional x São Luiz, estádio Beira Rio – 16h;

03/03 – Internacional x São José, estádio Beira Rio – 16h;

07/03 – Cruzeiro/RS x Internacional, estádio Vieirão (Gravataí) – 21h45;

11/03 – Internacional x Grêmio, estádio Beira Rio – 16h.