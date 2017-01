Reformulado, Náutico duela com estreante Uniclinic pela Copa do Nordeste

INCIDENCIAS: Partida válida pela 1ª rodada do Grupo A da Copa do Nordeste 2017, a ser disputada na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata

Com um jejum de 12 anos sem conquistar títulos, o Náutico aposta na reformulação para iniciar bem 2017. Na noite desta terça-feira (24), às 20h (de Brasília) e em jogo isolado da 1ª rodada da Copa do Nordeste 2017, o Timbu encara o estreante Uniclinic na Arena de Pernambuco. A Águia da Precabura tenta, por outro lado, mais regularidade no início da temporada, uma vez que está mal no Estadual.

Após um 2016 falho, mesmo com vaga garantida no Nordestão contra o Salgueiro na disputa do 3º lugar do Pernambucano, o alvirrubro visa obter mais sucesso. Apesar de nunca ter sido campeão do regional, os pernambucanos chegam para a nona participação, tendo 2001 e 2002 como melhores campanhas, indo até à semifinal em ambas.

Já os cearenses, que foram vice-campeões de maneira surpreendente, estão fazendo a estreia no certame. Próximo de completar 20 anos, os alencarinos vivem um momento de ascensão, já que conquistaram a 3ª divisão do Cearense em 2014 e conquistaram o vice-campeonato da 2ª em 2015.

Apesar de cinco baixas, Dado confirma time

Mesmo tentando esquecer a permanência na Série B e um 2016 ruim, o Náutico vai a campo na abertura oficial de 2017 com cinco ausências. Dessas, três são por lesão, envolvendo dois jogadores que iniciaram de titular. O meia Marco Antônio, remanescente da última temporada, e o atacante Anselmo foram vetados com dores na coxa direita. Eles se juntam ao zagueiro Nirley, que está com uma catapora.

Outros dois que também estão de fora são o meia-atacante Dudu e o centroavante Alison, por não terem ficado regularizados a tempo pelo BID da CBF. Em suas vagas, entrarão Jefferson Renan e Jefferson Nem, respectivamente, formando o trio ofensivo ao lado de Giva, contratado junto ao Joinville, com o estilo de jogo sendo mantido, conforme disse o treinador Dado Cavalcanti.

"Dudu é um jogador mais participativo, enquanto que Jefferson Renan é mais decisivo. O Dudu trabalha em um terço de campo de criação e o Jefferson é mais individualista, fazendo jogadas pelos lados. Já o Alison, por sua vez, tem mais poder de finalização, mas o Giva se movimenta mais. Alison joga mais enfiado e o Giva sai mais da área” , assegurou o técnico.

No meio-campo, o comandante alvirrubro garante atletas que estavam no time no ano passado: João Ananias, Rodrigo Souza e Maylson. Já na defesa, a dupla de zaga já está confirmada com Tiago Alves e Ewerton Páscoa, enquanto Joazi e Manoel, formados na base do Timbu, vão nas laterais e Tiago Cardoso no gol.

Águia visa surpreender na estreia no torneio

Surpresa após campanha positiva no último Campeonato Cearense, ao ser vice-campeão e despachar o Ceará da Copa do Nordeste, a Águia é o terceiro clube mais novo dessa edição. Sua participação, inclusive, foi ameaçada de não ocorrer por dívidas, porém devidamente confirmada em meio a polêmicas.

O elenco tem aproximadamente 30 atletas e folha salarial próxima aos R$ 80 mil, mas a motivação da equipe é manter a boa fase de 2016. Os cearenses mantém os pés no chão para impedir que o sucesso chegue à cabeça e seguir em crescente. De acordo com o técnico Vladimir de Jesus, a boa estrutura é o que reflete dentro de campo.

"Quando um time é bem sucedido, todos ficam na expectativa que ele mantenha isso. Dá uma responsabilidade a mais, mas posso dizer que o Uniclinic, tirando Ceará e Fortaleza, está na frente de todos. Temos já condição privilegiada com CT, área de musculação, boa alimentação e suplementação, além de ter os salários em dia. Isso dá boas condições para o trabalho dentro de campo", declarou Vladimir.

O grande destaque dos alencarinos é o atacante Edson Cariús, que é a esperança de gols da equipe, pois é o artilheiro no Estadual. O restante é formado por jogadores conhecidos na região, como a dupla de zaga, Luiz Fernando e Domingos, que rodaram bem pelo interior do estado. O meia-atacante Preto, que subiu com o Vozão à Série A em 2009, é a única dúvida, disputando posição com Vaninho, também rodado pelo futebol nordestino.