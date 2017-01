Sem espaço no Fluminense, lateral Giovanni encaminha acerto com o Náutico

Jogador admite queda de rendimento após lesão no joelho pelo tricolor carioca (Foto:

Visando reforçar a lateral-esquerda, atualmente com jovens da base, o Náutico se aproxima de acerto com uma peça mais experiente para a função. Trata-se de Giovanni, que defende o Fluminense desde 2015 e deve chegar por empréstimo até o fim da Série B. Formados no Timbu, Igor Neves e Manoel lutam pela titularidade depois da saída de Gastón Filgueira para o Fortaleza.

Vindo para brigar por um lugar entre os 11, o lateral está com situação adversa no Tricolor. Sem espaço na equipe carioca, o atleta vem para o alvirrubro tentando se consolidar na carreira, pois viveu altos e baixos, principalmente por conta de uma contusão no meio de 2015. À época, rompeu os ligamentos do joelho esquerdo e ficou sete meses longe dos gramados. Feliz com a oportunidade, o jogador busca ressurgir na carreira, conforme detalhou à VAVEL Brasil.

"Sei que o Náutico vai me dar todas as condições para eu apresentar o meu melhor futebol e ser muito feliz. Eu tive um excelente início no Flu em 2015, mas sei que, depois da lesão no joelho, não voltei no melhor nível. Com isso, não consegui uma boa sequência de jogos, mas espero que a confiança que estão me dando possa fazer retribuir em campo", declarou.

Meia-atacante Dudu também veio do Flu para o Timbu nesta temporada (Foto: Léo Lemos/Náutico)

Esperando reeditar parceria com Dudu, com quem esteve esteve no Flu na última temporada, Giovanni agradece a chance dada pelo clube da Rosa e Silva, minimizando problemas políticos durante a sua última passagem no futebol: "Estou muito feliz com a oportunidade de vestir a camisa do Náutico e também em reencontrar o meia Dudu. Espero que a parceria com ele seja maravilhosa também no Timbu. Não tive problemas no Flu, porém a crise política é uma situação que envolve o clube e tenta não afetar os jogadores", completou.

Temporada Jogos Gols 2015 27 1 2016 27 0

Os pernambucanos entram em campo na noite desta terça-feira (24) e enfrentam o Uniclinic, às 20h (de Brasília), pelo confronto de estreia na Copa do Nordeste 2017. O time ocupa o Grupo A, composto ainda por Santa Cruz e Campinense, que decidiram a última edição do Nordestão e a Cobra Coral levou a melhor.