Náutico supera dificuldades diante do Central e vence a primeira no Pernambucano

INCIDENCIAS: Partida válida pela segunda rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano 2017, disputada no Antônio Inácio, em Caruaru, Pernambuco. Público: 2.060. Renda: R$ 33.600,00.

O Náutico ainda está longe de apresentar um futebol perto do esperado pelo seu torcedor, mas na noite desta quarta-feira (1º) os alvirrubros conseguiram vencer a primeira no hexagonal do título do Campeonato Pernambuco. Enfrentando o Central, no Antônio Inácio, em Caruaru, o Timbu não conseguiu dominar o confronto, mas soube aproveitar bem uma oportunidade na etapa final para garantir a vitória pelo placar mínimo. O meia-atacante Maylson foi o responsável por marcar o gol alvirrubro.

Com o resultado desta noite, o Central segue na lanterna da competição estadual, ainda sem conseguir somar sequer um ponto. Já o Náutico assume a liderança provisória da competição, com quatro pontos, e agora torce por empate no duelo entre Salgueiro e Sport para dividir a primeira colocação ao fim da rodada.

A terceira rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano será realizada apenas no próximo meio de semana, quando o Central terá pela frente um duelo com o Santa Cruz, na quarta-feira (8), às 21h30 (horário de Brasília), no Lacerdão, em Caruaru, no agreste pernambucano, enquanto o Náutico vai enfrentar o Salgueiro, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Pernambuco, mas esse confronto poderá ser transferido para o dia 15 deste mês, com o horário sendo às 22h30 (horário de Brasília).

Central e Náutico perdem várias chances incríveis e ficam no empate

O confronto começou com o Central tentando ditar o ritmo diante de um Náutico precavido para não ser surpreendido no campo de jogo, que não apresentava as melhores condições, principalmente no gramado. Ainda com cinco minutos, os donos da casa tiveram uma grande oportunidade com Vágner Rosa, que saiu na cara do gol após bom passe de Manteiga e chutou para ótima defesa de Tiago Cardoso, iniciando assim uma pressão para cima dos alvirrubros.

Diante da maior adaptação ao gramado, a Patativa partida para cima dos alvirrubros, que apostavam nos contra-ataques, principalmente pela esquerda com Jefferson Nem para surpreender. Desta maneira foi que Maylson acabou recebendo do meia-atacante e cruzou na medida para Giva não aproveitar a boa oportunidade de abrir o placar. No entanto, pior mesmo foi quando aconteceu aos 15 minutos uma falta para a Patativa na frente da área e Aílton cobrou falta para Tiago Cardoso espalmar nos pés de Gildo, que de frente para meta, sozinho, se atrapalhou e proporcionou um lance bizarro.

O Timbu resolveu responder aos donos da casa aos 19 minutos. O jovem lateral-esquerdo Manoel levou perigo ao avançar com velocidade pela esquerda, entrar na área e chutar cruzado. Com o passar do tempo, os alvirrubros foram tentando dominar os donos da casa, mas faltava organização tanto ofensiva quando defensiva, que deixava espaço para o ataque centralino ficar com boas chances, mas sem conseguir aproveitar.

Com a lentidão do meio-campo alvirrubro e a falta de qualidade do sistema ofensivo centralino, as oportunidades foram ficando escassas conforme o tempo foi passando, deixando assim a partida pouco atrativa para os torcedores de ambas as equipes. Desta maneira, o primeiro tempo do duelo acabou sendo encerrado no empate sem gols, que não é favorável para nenhum dos dois.

Maylson marca perto do fim e garante primeira vitória do Timbu

Para o segundo tempo, o técnico Laelson Lima resolveu fazer uma modificação tirando o atacante Gildo para colocar Kleitinho, enquanto o técnico Dado Cavalcanti promoveu a entrada do jovem atacante Erick na vaga de Giva. Com a bola rolando, o Náutico quase abriu o placar ainda com um minuto quando Erick recebeu bom lançamento de Jefferson Nem e chutou para boa defesa do goleiro Murilo. Ele ainda pegou o rebote dentro da área e chutou por cima da meta alvinegro.

O Náutico voltou um pouco melhor e o Central ainda resolveu tentar se complicar em campo, pois o goleiro Murilo saiu com os pés de maneira bizarra, entregando a bola de graça para Maylson, que acionou Jefferson Nem na esquerda. O atacante entrou na área e tocou voltando para o meia-atacante chutar firme e parar na boa defesa do arqueiro centralino. Depois disso, os donos times passaram a proporcionar poucos lances claros de gols e o duelo ficou sonolento.

Visando melhorar o desempenho do sistema ofensivo, o técnico Laelson Lima resolveu arriscar promovendo a entrada do jovem atacante Luís Carlos na vaga do volante Vágner Rosa. Já o técnico Dado Cavalcanti foi um pouco mais precavido tirando assim o atacante Alison para colocar o experiente Anselmo. Luís Carlos foi o primeiro a levar perigo. Aos 25 minutos, Aílton cobrou falta pela esquerda e o centroavante subiu sozinho para cabecear, mas Tiago Cardoso mostrou atenção para fazer ótima defesa.

Quando tudo parecia se encaminhar para um sonolento empate sem gols, o Náutico resolveu mudar o panorama da partida. Aos 35 minutos o jovem Erick recebeu na direita, acertou belos dribles em sequência no lateral-esquerdo Altemar e cruzou na medida para Maylson cabecear para o fundo das redes para delírio do torcedor alvirrubro. Depois disso, o Central tentou chegar de todas as maneiras ao empate, mas não encontrou forças e o confronto foi encerrado no 1 a 0 para os visitantes.