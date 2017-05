Cumprindo punição de 2016, Náutico estreia na Série B com portões fechados

Confusão rendeu ao time alvirrubro uma multa em dinheiro e perda de mando de campo (Foto: Ney Gusmão/VAVEL Brasil)

Após cogitar a ideia de mandar a partida para a Paraíba, possibilitando a entrada de seus torcedores, o Departamento Jurídico do Náutico confirmou que o clube estreará na Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro com portões fechados na Arena de Pernambuco.

A mudança para o estado vizinho foi descartada por causa das despesas que geraria para o clube. Outra opção cogitada foi mandar o jogo no Lacerdão, em Caruaru, mas a diretoria desistiu por causa das condições do gramado.

Diante do comportamento de parte da torcida alvirrubra, o Náutico também teve que pagar R$ 10 mil de multa. O clube foi julgado nos artigos 191 e 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva.

Timbu e América-MG se enfrentam às 21h30 do dia 12 de maio pela primeira rodada da Série B. O lateral-direito David comentou o fato de não contar com o apoio da torcida no inicio da competição. "Nossa torcida vem dando recado fora de campo. Mostraram isso contra o Sport, nos incentivando e apoiando. Para o outro time, jogar sem a nossa torcida será melhor. Mesmo assim, nós temos que buscar os três pontos para começar bem a Série B", lamentou o jogador.

Antes do duelo, a equipe ainda enfrentará o Santa Cruz, pela partida de ida da decisão do terceiro lugar do Campeonato Pernambucano, neste sábado (06), na Arena de Pernambuco. O confronto da volta ainda não tem data marcada. O vencedor do duelo garantirá vaga na Copa do Nordeste 2018.