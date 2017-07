Com gramado do CT Wilson Campos desgastado, Náutico treina no Grito da República

Créditos: Náutico/Divulgação

Nesta terça-feira, o Náutico mudou seu local de treinamento, ocorreu no Estádio Grito da República, localizado em Olinda. De acordo com o clube, as chuvas dos últimos duas danificaram os gramados do centro de treinamento do Timbu.

O CT Wilson Campos conta com quatro campos para treinamento, usados não só para o elenco principal. Mesmo com Náutico fora de casa, o local é utilizado para treinos das categorias de base e movimentações dos atletas que não foram convocados para os jogos contra o Paysandu e Londrina, mas devido o grande volume de chuva que caiu no Grande Recife nas últimas semanas, os gramados ficaram comprometidos e cheios de lama.

No último dia 20, quinta-feira, um dos trabalhos não relacionados ao time que iria ser realizado foi cancelado, para o treinamento da sequência de duas partidas fora de casa, o elenco principal usou os quatros campos do CT e já era notório o desgaste nos gramados, dificultando os treinos, por isso a mudança foi feita. Na próxima quarta-feira, o Timbu já deve retornar ao seu centro de treinamento. Os treinos da quinta e sexta-feira serão de portões fechados.

A equipe alvirrubra vai encarar o Criciúma no sábado, na Arena de Pernambuco em São Lourenço da Mata. O técnico Beto Campos pode ganhar alguns reforços para essa partida, mas o time tem algusn desfalques. O zagueiro Breno e o lateral-direito Sueliton, estão suspensos e o zagueiro Léo Carioca e o atacante Vinícius estão sendo observados pelo departamento médico e ainda são dúvidas para o treinador.