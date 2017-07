Náutico oficializa atacante William e volante Willian Schuster, ex-Fortaleza

Divulgação/Náutico

A diretoria alvirrubra nesta quarta-feira (26) confirmou a contratação do atacante William, mais conhecido como William "Batoré". Parado desde abril, quando acabou o Campeonato Paulista da Série A2, o centroavante está disposto a voltar para um time da Série B. O atleta de 34 anos desembarcou na tarde desta quarta-feira e seguiu direto para o Centro de Treinamento Wilson Campos, onde realizou exames junto com Departamento médico alvirrubro, o atacante foi aprovado e já vai se juntar com a equipe no treino de quinta-feira, no CT. William é o 18º reforço alvirrubro para a competição.

Outro reforço para equipe timbu nesta série B, é o volante William, ex-Fortaleza, o jogador é aguardado para se apresentar ao clube nesta semana. O atleta tem 30 anos, acertou a saída do Fortaleza nesta terça-feira, onde atuou em oito jogos na atual temporada. William já encaminhou todos os documentos para troca de clube. William já é conhecido do técnico Beto Campos, atuou com o treinador em 2015, no Novo Hamburgo, onde se destacou e acabou contratado pelo Tricolor Gaúcho.

Os dois novos contratados chegam com a responsabilidade de serem titulares na equipe alvirrubra em busca de uma reação. O que se comenta entre os diretores alvirrubros que ainda há a expectativa da vinda de mais jogadores que possam chegar com o mesmo perfil: com experiência e pronto para chegar, ser incorporado ao elenco.

Os jogadores do Timbu treinarão na tarde desta quarta-feira (27), no CT Wilson Campos. O treino será fechado à imprensa. O próximo adversário alvirrubro será o Criciúma, no próximo sábado, na Arena de Pernambuco.