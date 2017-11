Mais uma saída no Náutico, Dico pede desligamento do clube

Léo Lemos/Náutico

Após a confirmação do rebaixamento, o Náutico começa a se desmontar. Nesta quinta (16), o Timbu divulgou por meio de rede social que o atacante Dico não faz mais parte do elenco, ficando fora da reta final da Série B 2017.

Vindo de empréstimo do Botafogo/PB, Dico disputou 11 jogos pelo Náutico, marcando apenas um gol. O atleta chegou a falar que tinha interesse em permanecer no Timbu para o próximo ano, mas acabou optando por retornar à Paraíba. Antes dele, ainda no fim de outubro, o meia Giovanni procurou a diretoria do clube e pediu seu desligamento alegando motivos pessoais.



Tudo indica também que o atacante William será outro que em breve confirmará sua saída do Náutico. O jogador criticou abertamente o técnico Roberto Fernandes e deixou claro que não pretender seguir na equipe em 2018.