Náutico confirma contratação de dois volantes: Negretti e Hygor (Foto: Náutico/Divulgação)

Na tarde desta quinta-feira (30), o Náutico anunciou mais dois reforços para temporada 2018. A diretoria confirmou os volantes: Trata-se de Negretti, de 32 anos, e Hygor, de 28 anos.

Negretti já atuou no Timbu em 2016 e vem de temporada no Campinense/PB. Já Hygor tem passagens no português União de Leiria e Mogi Mirim. Esse ano participou da série C com o Confiança.

Os dois jogadores já trabalharam com Roberto Fernandes. Hygor quando atuava no Bangu e Negretti no próprio Náutico. No momento, todos os atletas contrataram trabalharam com o técnico alvirrubro.

Com os dois volantes, o clube da Rosa e Silva já tem seis nomes contratados para 2018. Nesta semana, o clube já havia anunciado quatro reforços: o lateral-esquerdo Gabriel Araújo, os meias Wallace Pernambucano e Júnior Timbó, além do atacante Thiago Cunha.