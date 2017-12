Google Plus

Náutico renova com zagueiro da base Rafael Ribeiro (Náutico/Divulgação)

O zagueiro Rafael Ribeiro renovou com Náutico para próxima temporada. O jogador teve o vínculo prolongado até janeiro de 2019. Rafael Ribeiro é o segundo atleta que renovou com o clube.

Atualmente, o Timbu tem dois zagueiros à disposição do técnico Roberto Fernandes para o inicio da pré temporada, que começa na quinta-feira (14), no CT Wilson Campos. Junto com Rafael, tem o novo contratado Camacho.

A equipe alvirrubra conta com 18 jogadores no plantel atual:

Goleiros: Jefferson, Bruno e Sérgio

Laterais: Gabriel Araújo e Henrique Ávila

Zagueiros: Rafael Ribeiro e Camacho

Volantes: Negretti, Hygor, Cal Rodrigues e Jobson

Meias: Wallace Pernambucano e Júnior Timbó

Atacantes: Thiago Cunha, Iago, Odilávio, Rogerinho e Fernandinho