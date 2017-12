Náutico oficializa retorno do volante Josa, velho conhecido da torcida timbu

Josa é o nono reforço do Naútico para a próxima temporada (Foto: Divulgação/Clube Náutico Capibaribe)

Continuando o planejamento de reformulação do elenco, o Náutico segue anunciando novas peças para a temporada de 2018. Nesta quarta-feira (13), foi revelado o retorno do volante Josa, após quase cinco anos longe dos Aflitos. Na atual temporada, o atleta estava no Figueirense, onde fez 10 jogos e marcou dois gols.

Apesar de terminar a Série B no clube catarinense, O volante de 33 anos não participou em nenhum jogo da competição. Na temporada ao todo, foram sete jogos pelo Estadual, dois pela Primeira Liga e um pela Copa do Brasil. Além do Figueirense e Náutico, o jogador também passou por clubes como Salgueiro, Sergipe, Vitória, CRB, Mogi Mirim e Ituano (campeão paulista em 2014).

Em 2012, na sua primeira passagem pelo time alvirrubro, Josa disputou o Campeonato Brasileiro Série A e fez parte da melhor campanha do clube na competição. Na temporada seguinte, se tranferiu para o Cuiabá.

Além de Josa, o Náutico já confirmou o acerto com o zagueiro Camacho, o lateral-direito Gabriel Araújo, o volante Negretti, os meias Wallace Pernambucano, Hygor e Júnior Timbó, além dos atacantes Thiago Cunha e Fernandinho. Na tarde desta quinta-feira (14), será realizada a apresentação do novo elenco, às 16h, no centro de treinamento do clube.